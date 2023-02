Montée nocturne au Chasseron : une dixième édition sous les étoiles

Mercredi 8 février, un peu plus d’une centaine de personne ont pris de départ de la dixième édition de la course nocturne de ski de randonnée et raquettes reliant les Rasses au Chasseron, avec un parcours adapté au vu du manque de neige.

« Cette année nous avons repris le même parcours qu’en 2020, d’une part pour éviter les accidents sur les crêtes soufflées et verglacées et d’autre part car le départ au bas de la piste éclairée est moins apprécié des participants », explique Vincent Breitler. Le coup d’envoi a donc été donné au bas du domaine skiable avec une montée sur la piste rouge jusqu’à la route des Avattes, suivie d’une petite descente sur celle-ci en gardant les peaux pour rejoindre un bout la piste bleue avant d’entamer la dernière ligne droite jusqu’au Chasseron, soit environ trois kilomètres avec 420 mètres de dénivelé. Sous un ciel dégagé et une température avoisinant les -8 degrés, les skieurs font des allers-retours pour tester la neige et s’échauffer, puis nous voyons les petites lumières des lampes frontales s’aligner sur la ligne de départ. À 19h30 précises, le coup de pétard résonne dans la nuit, suivi du cliquetis des bâtons et du crissement des skis sur la neige verglacée. À toute vitesse, les élites se détachent de la foule dès les premiers mètres du parcours, suivis par le gros du peloton, avec cette année une participation active de familles accompagnées parfois de très jeunes enfants. « Nous voulons vraiment garder l’esprit d’une course populaire et familiale, c’est pour cela que nous adaptons le parcours avec une distance et un dénivelé raisonnables et que nous offrons un prix à chaque enfant, afin de les encourager », précise Vincent Breitler.

Montée sans accrocs

Les premiers participants atteignent le sommet du Chasseron en moins de trente minutes. Chez les hommes, Julien Vuilliomenet arrive en 22’22’’, suivi de près par Eliott Piguet en 22’28’’ et Nicolas Philipona en 22’48’’. Chez les femmes, c’est Lena Breitler qui arrive en 29’05’’, suivie par Sabine Cattin en 29’47’’ et Élodie Python en 30’50’’. Après l’effort, chacun est invité à se réchauffer au restaurant du Chasseron et reprendre des forces avec une bonne assiette de pâtes, avant de braver à nouveau le froid pour l’ultime descente. Les organisateurs sont très satisfaits de cette dixième édition. « Nous avons reçu beaucoup de retours positifs ! Bien sûr il y a moins de participants que certaines années, mais le nombre reste stable et la même baisse est constatée dans les autres courses de ski de randonnée, donc nous sommes contents d’avoir toujours une centaine de personnes au départ », conclut Vincent Breitler.