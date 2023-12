Michel Staffoni nommé à la Chancellerie

Michel Staffoni a été nommé au poste de chancelier d’État par le Gouvernement vaudois. Il entrera en fonction le 1er avril 2024.

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette fin d’année sourit à Sainte-Croix ! Après les élections de Pascal Broulis au Conseil des États et celle d’Yvan Pahud au Conseil national cet automne, c’est au tour d’un autre Sainte-Crix de faire parler de lui. Lundi, un communiqué de presse annonçait la nomination de Michel Staffoni au poste clé de chancelier d’État. Il a été sélectionné parmi une trentaine de candidats au terme d’un processus de sélection poussé, son parcours et son expérience convainquant le Gouvernement vaudois.

Né en 1966 à Sainte-Croix, Michel Staffoni a effectué une formation technique et obtenu un master en administration publique. Il a œuvré comme cadre dans le domaine logistique dans plusieurs entreprises privées et au CHUV, en tant que chef du service des achats. Il s’est également impliqué à Sainte-Croix en œuvrant pendant douze ans comme secrétaire municipal de la Commune, côtoyant notamment Cédric Roten, alors municipal. Interrogé, le syndic s’est dit très fier de cette nomination et ce qu’elle représente en termes de reconnaissance pour le Balcon du Jura, mais pas étonné. « Il a les qualités pour remplir cette charge et relever ce défi. Il est loyal, c’est un gros travailleur, il est très bien organisé et il comprend vite les enjeux d’une situation. C’est très facile de travailler avec lui car il est toujours dans le respect des décisions mais aussi des autres. Il essaiera toujours de trouver une solution ».

Michel Staffoni était également chargé de la promotion économique dans la commune avant de rejoindre les services de l’État en 2013. Il devient alors Secrétaire général du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), alors dirigé par son ami d’enfance, le conseiller d’État Pascal Broulis. Les deux hommes ont fait leurs classes ensemble à Sainte-Croix et ont uni leurs forces pour mettre sur pied le Carnaval dans les années 80. Pour le désormais conseiller aux États, qui l’a côtoyé dans le cadre professionnel, Michel Staffoni a l’envergure pour occuper le poste de chancelier. « Il est discret, il aime cette position dans l’ombre, semblable à celle qu’il a occupée lorsqu’il était secrétaire municipal, et il a le sens du service public », relève notamment Pascal Broulis. Servir le Conseil d’État, Michel Staffoni l’a déjà fait puisqu’il était, depuis juillet 2022, à la tête de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Un poste qui l’a amené à fréquenter les membres du Gouvernement et sans doute à faire connaître ses compétences. Le communiqué du Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud le décrit comme maîtrisant parfaitement le fonctionnement de l’État, doté d’un sens aigu des institutions et d’une parfaite vision transversale des politiques publiques. « En nommant Michel Staffoni nouveau chancelier le Gouvernement sait qu’il pourra compter sur une personnalité dotée d’un important bagage professionnel et institutionnel acquis, notamment, dans un département de l’État délivrant des prestations transversales ».

De son côté, Michel Staffoni se dit honoré de pouvoir servir la présidence, le Conseil d’État et de pouvoir être à disposition de l’ensemble de l’administration cantonale vaudoise et de ses institutions. « Je mettrai tout mon engagement et mon énergie pour que ce canton rayonne au-delà des frontières cantonales ». Doté d’une expérience en management d’équipe, il est conscient que sa future position nécessitera tact et diplomatie. « Ce sont des fonctions où il faut rester vigilant, car ce sont des femmes, des hommes, et il faut que tout le monde trouve sa place pour que la machine avance bien ».

Michel Staffoni prendra la direction de la Chancellerie du Canton de Vaud le 1er avril 2024, devenant ainsi le 15e chancelier du canton de Vaud. Le poste est actuellement occupé par le chancelier ad interim François Vodoz, en place depuis le 10 juillet. Si avant lui, Aurélien Buffat est resté en place vingt mois, plusieurs chanceliers ont occupé leur position pendant parfois plus d’une vingtaine d’années. À huit ans de la retraite, Michel Staffoni ne dépassera pas ce record, mais on peut déjà lui souhaiter de finir sa carrière professionnelle dans sa fonction.

Notons qu’avec Georges Addor, devenu chancelier le 20 juillet 1900, il est donc le deuxième Sainte-Crix à occuper ce poste-clé.