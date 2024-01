Les Cabis font leur show

Vendredi et samedi derniers, la salle communale accueillait la soirée de la société de gymnastique de La Sagne.

La soirée annuelle d’une société de gym est toujours un évènement très attendu par les gymnastes. Après le choix des musiques, la conception des présentations et des répétitions exigeantes, vient enfin le moment tant attendu qui fait monter l’adrénaline, l’ouverture du rideau !

Cette année encore, c’est devant un public nombreux et conquis que la gym de La Sagne a présenté un spectacle de qualité.

Le président, Jordan Hertig, dans son discours, a profité de remercier le comité ainsi que tous les moniteurs, devenus une « denrée rare », pour leur engagement infaillible envers la société. Des gymnastes ont obtenu de bons résultats lors des différents concours en 2023, soit : Leila Hajdarevic pour sa 2e place à la finale GymVaud à St-Prex avec le meilleur saut de sa catégorie U10 de 3 m 54, Nora Petitpierre 2 fois 3e aux concours UBS Kids Cup à Ballaigues et Essertines-sur-Yverdon.

Il a également nommé les gymnastes obtenant des mérites dans chaque groupe. Pour les enfantines, Ayla Alicajic et Lucas Vuagniaux. Pour les filles 7-10 ans, Alila Alicajic. Pour le groupe filles 11-16 ans, Elia Rossy avec mention spéciale pour sa grande progression, et Mathilde Pomey. Pour le lauréat du groupe garçons 7-16 ans, le mérite revient à Darren Frossard. Pour le groupe actifs, Lily Pavid. Le groupe Cize a nommé Mélanie Glauser et pour terminer les hommes 35+ voit Yann Egger félicité.

Place au spectacle…

13 groupes se sont succédé sur la scène. C’est le groupe Parents-enfants qui a ouvert les feux avec un joli parcours d’obstacles. Le groupe des garçons 7-16 ans a présenté une succession de sauts au trampoline très appréciée. Les enfantines ont, quant à eux, montré leurs aptitudes au sol, suivis par leur aînés tout en maîtrise des mouvements.

Les jeunes filles du groupe 11-16 ans ont effectué une jolie présentation au sol agrémentée d’un travail aux rubans. Toujours au sol, mais avec un travail aux barres asymétriques, ont suivi les filles 7-10 ans. Pour terminer la première partie, le groupe Cize tout de rouge et noir vêtu a présenté un ballet explosif très apprécié des spectateurs.

Lors de l’entracte, la possibilité était offerte aux spectateurs d’acheter des billets de tombola. De retour dans la salle, 6 groupes ont présenté des ballets dynamiques, sans fermeture de rideau, fort appréciés par le public.

Entre chaque numéro, des sketches animés par Mélanie Dumoulin et Raphaël Frossard ont éclairé l’assistance sur la signification de certains mots, signification quelque peu cocasse…

Un grand bravo à tous pour le travail effectué, pour la belle réussite de cette soirée et à l’année prochaine !

C. Jaccard