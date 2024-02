L’édition 2024 du Carnaval a séduit

L’édition 2024 du Carnaval de Sainte-Croix a renoué avec une certaine simplicité. La nouvelle formule, imposée notamment par des contraintes budgétaires, marque peut-être le retour à une envergure plus modeste mais tout aussi festive. Premier bilan avec Lucien Perrier, président du comité d’organisation.

Les chiffres manquent encore à l’appui, une semaine et demi après la fin de Carnaval, et il est peut-être encore un peu tôt pour tirer de véritables conclusions. Mais Lucien Perrier, qui a porté cette année la casquette de président, est satisfait. Malgré le stress engendré par la gestion de l’événement, pour lui, tout s’est finalement très bien passé. « J’ai eu beaucoup de bons retours, et de mon comité directeur et du public qui a beaucoup apprécié la formule avec une salle un peu réduite ».

Carnavaliers au rendez-vous

Pari réussi donc pour cette « nouveauté », mise en place avant tout pour des questions de budget. Les organisateurs ignoraient si le Centre sportif, à lui tout seul, supporterait l’afflux de carnavaliers. Ces craintes sont aujourd’hui balayées. Selon Lucien Perrier, à aucun moment la salle de gym ne semblait surchargée. Pour la soirée de vendredi et samedi, la méthode de comptage repose sur la vente de billets d’entrée. « On savait en temps et en heure le nombre de ventes qu’on avait par soirée, avec les prélocations ainsi que nos caisses. On a donc pu être assez pointus là-dessus, même sans faire de comptage effectif à l’entrée », explique Lucien Perrier. 1’100 entrées ont été comptabilisées le vendredi et 1’050 le samedi, sur une capacité d’accueil totale de 1’400 personnes. Et le dimanche, à 20h, jour où l’accès au Centre sportif était gratuit, 950 personnes ont été comptées par pointage, d’après les chiffres transmis par le caissier du comité, Romain Marion.

À l’extérieur aussi le public sainte-crix était au rendez-vous, malgré le mélange de pluie et de neige qui s’est par moments invité aux festivités. « Même avec cette météo, les gens ont suivi, ça nous a vraiment surpris. Durant le cortège du bonhomme hiver, on a eu les gens qu’on attendait », se réjouit Lucien Perrier pour qui c’est le signe que la population de Sainte-Croix tient vraiment à « son » Carnaval et souhaite qu’il perdure.

Autre variante qui semble avoir bien fonctionné, l’organisation de la journée du samedi sur deux lieux en simultané. « Je suis très agréablement surpris car les gens ont joué le jeu. Ils étaient autant au Centre sportif qu’à l’espace Alexeï Jaccard. Peut-être pas aussi tôt qu’on le voulait, mais c’est toujours difficile de motiver les personnes à venir le matin. En tout cas, on a vendu la totalité des quantités prévues pour le repas de midi », explique Lucien Perrier.

Point d’interrogation pour le bilan financier

En dehors d’une météo peu favorable, pas de gros « couacs » donc sur ces trois jours. Le comité aurait déjà pris note des retours négatifs émis pour corriger le tir l’année prochaine.

Un événement sans faute à première vue, mais reste à compter la caisse. Quatre grosses factures doivent encore parvenir à Romain Marion et détermineront de quelles liquidités disposera le Carnaval après la manifestation. Le bilan sera dressé mi-mars et permettra de dire si la nouvelle formule du Carnaval, plus petite, plus raisonnable, a porté ses fruits.

De son côté, Lucien Perrier ignore encore s’il renouvellera l’aventure l’année prochaine en raison de possibles projets personnels qu’il souhaite réaliser. « C’est encore trop tôt pour le dire, je ne me suis honnêtement pas encore penché sur la question. J’ai également des envies de voyage que j’ai déjà annoncées au comité. Donc on verra comment on s’organise pour la suite ».

Quoi qu’il en soit, le président de cette édition veut croire que les liens de confiance qui ont pu être ravivés pour cette édition seront toujours en place pour la prochaine édition. De plus, rappelle-t-il, il reste un an pour préparer Carnaval 2025. Le comité qu’il présidait cette année avait dû mettre en place le Carnaval en trois mois.