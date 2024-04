L’équipe BaJAC (Balcon du Jura Anesthésia Care), en fonction au RSBJ dès le 1er mai 2024: Dr Gregory Hofmann, Médecin anesthésiste et urgentiste à REGA Sion, Dr Pascal Salhi, Médecin anesthésiste et antalgiste SSIPM (Swiss Society for Interventional Pain Management), Dr Arnaud Potié, Médecin anesthésiste et hypnothérapeute. © C. Alkabes