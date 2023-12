Le Conseil communal dit quatre fois oui

Dans leur dernière séance de l’année, les membres de l’organe délibérant ont facilement approuvé des projets touristiques, le budget 2024 et des crédits.

Les commissions chargées d’examiner les différents objets soumis lundi soir au Conseil communal réuni sous la houlette de Steve Benoit (UDC) ont donné le ton, avec des préavis positifs à l’unanimité. Les quarante membres présents ont manifesté avec quelques abstentions leur adhésion aux propositions de l’exécutif. Le budget 2024 anticipe un excédent de charges de 318’000 francs sur un total de 29,332 millions de francs. La marge d’autofinancement se réduit à 1,7 million de francs. De nombreux investissements sont prévus, pour un total net de 4,3 millions de francs. Quelques interventions ont ciblé les questions énergétiques et l’augmentation prévisible de la dette, le JSCE y reviendra dans sa prochaine édition.

Sol mouvant

Des crédits complémentaires ont été acceptés pour un total de 133’640 francs. Ils portent notamment sur l’intégration du projet d’attractions à la rénovation de la piscine (68’640 frs), et sur des travaux pour la location d’un espace au Platon (28’000 frs). Ils accordent une rallonge de 25’000 francs pour le mandat externe de réorganisation des sociétés touristiques, et un soutien du même montant pour le maintien de l’ouverture du Musée Baud. Des aides ponctuelles ont été apportées par des Travailleurs d’utilité publique (TUP) dans les domaines des parcs et fontaines, du réseau d’eau et de gaz. Des engagements pour 18’800 francs au total qui n’avaient pas été intégrés au budget.

Une étude sur la solidité du sol des terrains du FC Sainte-Croix/La Sagne et la nécessité de construire des socles pour l’éclairage entraînent un surcoût de 65’000 francs, avalisé lundi soir.

5800 m2

Un espace d’apprentissage du VTT (Skillcenter), avec des pistes de différentes difficultés, a passé la rampe. Il sera créé aux Rasses, sur une parcelle propriété de la commune de Bullet et déjà affectée en zone loisirs. Un circuit de bosses et de virages (pumptrack) destinés à tous les deux roues sera également aménagé. Le tout s’étendra sur 5800 m2 et sera proposé gratuitement, avec un horaire déterminé. Des vélos devraient être mis à la location par une entreprise privée. Les subventions accordées par la Loi sur l’appui au développement économique (LADE), l’aide de la Loterie Romande et des sponsors privés ramènent le montant à charge de la commune à 101’000 francs, soit environ un tiers du budget.

Laurent Buchs, UDC & Ind. s’est inquiété des coûts d’entretien des installations. Le municipal Yvan Pahud, retenu à Berne et arrivé en cours de séance, a répondu que la commune de Bullet était en charge du projet. L’entretien serait toutefois minime, avec des éléments à installer au printemps et à retirer avant les activités hivernales.

En outre, des box de jeux seront installés au Centre sportif et au parc du collège de la Gare, qui recevra également deux tables de ping-pong, le tout pour 50’300 francs. Favorable à ces projets, Jean-Claude Piguet, PS-Les Vert.e.s, a plaidé pour l’usage de la langue française pour les décrire, au lieu de recourir à « des anglicismes, des américanismes et autres barbarismes ».

Le président Steve Benoit a annoncé la démission de Luzia Bernhaus, PLR (présidente du Conseil la 1ère année de la législature), au 30 novembre 2023. Assermentée lundi soir, Christelle Biétry retrouve un fauteuil au législatif.



Un geste sur le prix de l’électricité?

Elena Court a questionné l’exécutif : « La Municipalité va-t-elle négocier avec Romande Énergie afin que la facture d’électricité des Sainte-Crix soit revue à la baisse ou tout du moins n’augmente pas en 2024, au fait qu’ils subissent déjà les inconvénients de la présence des éoliennes - le bruit, les impacts visuels par temps ensoleillé ainsi que l’éclairage nocture ? »

La conseillère PLR a noté que les aérogénérateurs étaient là et qu’il « fallait faire avec ». Cependant, elle constate que les clivages au sein de la population sont toujours importants et qu’il y a « une grande colère ». Au micro de la RTS, Christian Petit, directeur général de Romande Énergie, annonçait à mi-août 2023 une nouvelle hausse du prix de l’électricité, due aux coûts d’acheminement qui prennent l’ascenseur, à la nouvelle taxe fédérale pour la réserve hivernale et à l’augmentation de la TVA. Tandis que l’achat d’énergie sera en baisse l’an prochain.

Elena Court demande à l’exécutif de faire pression afin que les régions proches des zones de production puissent bénéficier d’un tarif plus avantageux. Syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten a assuré la conseillère que la « Municipalité pouvait intervenir dans ce sens auprès de Romande Énergie ».