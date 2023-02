La radio éphémère du Carnaval revient sur les ondes

C’est elle qui donne le coup d’envoi de la période des festivités, une semaine avant le début du Carnaval. Dès le 4 février, en se branchant sur la fréquence 94.3 FM ou en se connectant sur son site, il sera possible d’écouter pendant neuf jours la musique et les émissions de Radio Carnaval, animées par des amateurs passionnés. Rencontre en studio avec trois membres du comité, bientôt à l’antenne.

Malgré quelques remaniements au sein de l’équipe, Radio Carnaval reprend du service pour la 32e fois. Interrompue durant deux années en raison du Covid (en 2022, la radio avait tout de même diffusé ses émissions sur son site durant la journée du samedi), elle aura vu le départ de plusieurs voix présentes de longue date, mais aussi l’arrivée de sept nouveaux animateurs motivés, pour un total cette année de 18 personnes. Celles-ci s’alterneront pour proposer des émissions d’une durée d’une heure pour la plupart, entre 6h du matin et minuit. Durant la nuit, c’est la bibliothèque musicale qui diffusera des morceaux choisis au hasard, laissant aux animateurs le temps d’un repos bien mérité.

Une semaine intense pour les bénévoles

« C’est un travail assez conséquent », reconnaît Christelle Bietry, responsable antenne de Radio Carnaval. « Plusieurs animateurs prennent congé à leur travail durant la semaine pour pouvoir y participer ». Elle-même indique que la rédaction de ses textes peut lui prendre une journée. Un investissement certain pour ces bénévoles donc, mais beaucoup de plaisir aussi. Les animateurs sont libres de proposer le contenu et de choisir l’intitulé de leur émission. Cette année, les Vikings et leur univers - thème du Carnaval - ont été inspirants, de près ou de loin : « Valhalla Gang », « Il est l’heure du bonheur en Midgar », « Thorgal dépoussière » et même « Ingvar Kamprad » (du nom du fondateur d’IKEA). Dans tous les cas, les organisateurs cherchent à adapter les contenus et les musiques en fonction des horaires. « On évite de passer du heavy metal en plein milieu de la journée », explique Mélody Hertig, secrétaire à Radio Carnaval.

Des invités de marque

Le vendredi 10 février, durant le Carnaval, il est de tradition d’accueillir un membre du Conseil d’État vaudois sur les ondes. Nuria Gorite, Vincent Grandjean (ancien chancelier d’État) et Pierre-Yves Maillard, notamment, se sont déjà prêtés au jeu. Cette année, Radio Carnaval recevra la présidente du Conseil d’État, Christelle Luisier Brodard, et le politicien sainte-crix à la course au Conseil des États, Pascal Broulis. Ils seront interviewés par Emiliano Pellegrini, caissier et ancien de Radio Carnaval. « Le ton n’est pas trop formel, cela se veut plus fun qu’une interview politique », assure-t-il.

Les fidèles de la radio auront aussi le plaisir de retrouver certaines émissions qu’ils connaissent comme la matinale (« Ingvar Kamprad ») de Lionel Rustichelli, ou les voix des élèves de la classe de Jessica Pillonel.

Un soutien par l’écoute... ou la participation

En se basant sur l’écoute en streaming depuis le site, les organisateurs savent que Radio Carnaval connaît un certain succès. « C’est une tradition pour les gens maintenant », explique Christelle Bietry. « La radio est intrinsèquement liée au Carnaval ». Toutefois, le comité appelle les commerces et les particuliers à se brancher sur les ondes pour soutenir leur travail.

A noter qu’il s’agit de l’avant-dernière année de diffusion en bande FM puisque la radio FM analogique sera définitivement abandonnée en 2025 pour passer au DAB+ (radiodiffusion numérique).

Si l’univers radio vous intéresse, les organisateurs indiquent être toujours à la recherche d’animateurs, mais surtout de techniciens, amateurs ou non, en régie. N’hésitez pas à prendre contact avec eux en cas d’intérêt pour l’année prochaine, et surtout à écouter Radio Carnaval, dès le 4 février, sur le site https://radio.carnaval.ch ou sur 94.3 FM, jusqu’au 12 février.