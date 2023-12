La Lumière de Noël 

Dimanche soir 24 décembre, la Paroisse du Balcon du Jura a convié la population à son traditionnel Noël au temple de Sainte-Croix, avec sa saynète et ses chants interprétés par les enfants de Bravo La Vie. Une soirée sous le signe de la lumière.

Peu avant 17h, quand les cloches appellent la population à venir fêter Noël, la lumière du jour s’estompe. Puis, à l’intérieur du temple, les lumières s’éteignent pour laisser place à l’illumination du sapin. Les petites flammettes courent pour enflammer une à une les bougies, laissant apparaître une douce lueur pour accompagner la saynète, celle de deux enfants parcourant les rues pour offrir une bougie, symbolisant chaleur et lumière, à une personne qui en a vraiment besoin. Observant les foyers à travers les fenêtres, ils découvrent, même dans les endroits les plus modestes, des familles avec des situations et des traditions différentes, mais toutes heureuses de réveillonner. Finalement, ils arrivent chez un vieil homme seul et à l’air triste. Ce dernier les accueille et la lumière de cette bougie est ce dont il a besoin, lui qui a perdu le goût de tout depuis la mort de son épouse. En remerciement, la petite souris des lieux leur raconte l’histoire qu’elle a vécue dans son étable il y a plus de deux mille ans, celle de la Nativité. Entrecoupée par les prières et les chants tels que Toi Qui Es Lumière, Nuit Lumineuse ou encore Voici Noël, la soirée a été ponctuée par cette lumière, celle qui apaise ou redonne goût à la vie, que personne ne peut éteindre, symbole d’amour, de joie, d’espoir et de bienveillance. Une lumière qui a suivi chacun de nous pour ce réveillon de Noël.