La balade du Chasseron ferme la boucle

Le groupe Caligae a inauguré vendredi dernier sa quatrième et dernière balade archéologique, qui met en valeur les découvertes d’un temple gallo-romain au Chasseron. Huit ans d’efforts trouvent ainsi un aboutissement salué par l’Archéologie cantonale et les communes du Balcon.

Caligae : sandales cloutées en français, comme un symbole du marathon entamé en 2015 par Murielle Montandon et ses lieutenants du groupe de recherches archéologiques, Daniel Grand et Jacky Hertig, pour ne citer qu’eux. Vendredi dernier, dans une douce lumière de début d’automne, le groupe savourait l’inauguration du dernier parcours d’une série de quatre balades archéologiques, consacré au Chasseron, et plus particulièrement à la découverte d’un temple gallo-romain par des chercheurs de l’Université de Lausanne en 2004 déjà. « Les vestiges mis au jour annonçaient une succession de découvertes et de nombreuses trouvailles liées à l’histoire militaire, religieuse et agropastorale des lieux », a relevé Murielle Montandon.

Un aboutissement

Pour Carine Wagner, archéologue référente de Caligae, l’inauguration de la balade du Chasseron, mais également de la précédente qui révèle les spécificités archéologiques des gorges de Covatannaz, est l’aboutissement d’années de recherches, patientes et passionnantes. « C’est magnifique de pouvoir transmettre ces savoirs au plus grand nombre et enrichir ainsi les connaissances sur le passé proche et lointain de ces lieux ». Elle cite en particulier le Chasseron, que les Romains avaient choisi pour ériger leur temple aux alentours de l’an 40 de notre ère et où on venait probablement de loin en pèlerinage. Situé sur une terrasse en contrebas de la crête rocheuse, il était composé d’un imposant fanum ainsi que de divers aménagements. Promenade incontournable qui offre une vue panoramique, le site a également connu des occupations militaires, et ce y compris pendant la deuxième guerre mondiale où un poste de repérage des avions avait été installé.

Jusqu’au bout

« Au départ du projet, peu de personnes donnaient pour certain l’aboutissement des démarches de Caligae en vue de faire connaître le riche patrimoine archéologique de la région », relevait en aparté Murielle Montandon. Et pourtant, l’archéologue autodidacte aux compétences reconnues par l’Archéologie cantonale qui supervise ses travaux, a su partager son enthousiasme et emmener sa famille et un petit groupe de passionnés jusqu’au bout.

Caligae et ses forces vives ont vu parfois leur long chemin des autorisations comme de la recherche de sponsors pavé de clous. L’association était d’autant plus fière d’avoir surmonté tous les obstacles au moment de partager un apéritif au pied des pentes du Chasseron avec une bonne vingtaine de personnes.

Au nom de l’ADNV, Vincent Demiéville a remercié les chevilles ouvrières de ce projet « qui met en valeur le Balcon du Jura dans sa globalité.» Tant Maude Schreyer, syndique de Bullet, que Sylvain Fasola, municipal de Sainte-Croix, ont salué l’engagement de Caligae pour faire découvrir de manière ludique un patrimoine d’exception, qui s’inscrit dans le développement d’un tourisme doux et proche de la nature. Le représentant de l’exécutif sainte-crix a particulièrement mis en avant la faculté de Murielle Montandon à faire partager sa passion et fédérer un groupe « qui a fait un énorme travail ».

Pour soutenir l’association Caligae, une randonnée accompagnée sur le parcours du Chasseron est agendée au 8 octobre 2023 dès 13h30 (20 francs).



Une brochure éclairante

Intitulé « Balades archéologiques, de la Préhistoire à nos jours », un fascicule réalisé par Caligae va être tout prochainement disponible dans différents commerces de la région. Il présente de manière claire et illustrée les quatre balades archéologiques de Caligae. Avec le temps de marche, la distance, le dénivelé et la difficulté, soit « facile » pour L’Auberson et « moyenne » pour les trois autres. Chaque parcours, qui emprunte les sentiers et chemins pédestres existants, est balisé avec une signalétique blanche (flèches, losanges ou lignes).

Dernière à être balisée, la balade du Chasseron démarre avec un premier panneau à la sortie de la forêt, légèrement au-dessus du parking. Les autres sont répartis sur le sentier pédestre, avec une concentration dans le secteur du temple. Une heure trente suffit pour boucler le parcours de 2,3 km, avec un dénivelé de +- 160 mètres.

À l’identique des précédentes balades Col des Étroits, L’Auberson et Gorges de Covatannaz balisées successivement dès septembre 2021, les panneaux se déclinent avec un texte thématique en français et en allemand, des illustrations d’objets retrouvés tels que monnaies, fibules, hachettes, mais également des photos, une carte, une frise, un jeu ainsi qu’un QR code avec audiodescription. Murielle Montandon a tenu à rappeler que la réalisation de ces panneaux était le fruit d’une collaboration avec un groupe d’artisans qui ont offert tout ou une partie de leurs prestations.