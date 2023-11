Huitante jours pour mettre sur pied la 38e édition du Carnaval

La rumeur dans une petite localité comme Sainte-Croix circule vite. Mais bien que la société du Carnaval ait connu des jours meilleurs, il y aura bel et bien un week-end carnavalesque au mois de février prochain au centre sportif. Néanmoins, il est vrai que l’avenir de la manifestation repose plus que jamais sur la population locale et sur sa volonté de perpétuer cette tradition.

La Société du Carnaval de Sainte-Croix traverse une crise historique à l’approche de ses quarante ans. À en croire les anciens membres du comité, il a toujours été difficile d’organiser une manifestation de cette ampleur en plein mois de février à 1’100 mètres d’altitude : manque de bénévoles, difficultés météo, pandémie, sans parler de la nécessité de monter une tente de 1’500 m2 de par l’absence d’infrastructure adaptée. Le budget et les finances ont également toujours été en équilibre précaire. La manifestation n’est de loin pas aussi lucrative que les girons de jeunesses et les frais d’infrastructure (chauffage, tente, notamment) ont été un obstacle permanent pour les comités d’organisation qui se sont succédé. La diversification des sources de revenu et le sponsoring sont indispensables pour l’équilibre budgétaire et les dépenses doivent être savamment raisonnées.

Plusieurs années

sans caissier

La crise que la société traverse aujourd’hui prend ses racines dans des problèmes de gouvernance remontant à plusieurs années déjà. Elle est de plus grandement liée à la fois à l’absence de vision financière claire au sein du comité directeur, à deux ans de pandémie, un manque de communication et à une succession de décisions insuffisantes pour redresser la barre. Le poste de caissier est vacant depuis quelques années et c’est sur la présidence que la gestion financière est retombée. Nathan Vienet, président depuis 2020, a reconnu ne pas avoir les compétences nécessaires pour établir et tenir un budget. En 2021, le comité avait appelé la commune en renfort pour préparer l’édition 2022 mais cette dernière a finalement été annulée. En fin de compte, le municipal Lionel-Numa Pesenti a été mandaté à titre de « fiduciaire » pour la passation des écritures comptables en octobre 2022, il a alors constaté des erreurs reportées d’année en année dans les comptes. Il s’est également mis à la disposition du comité pour offrir un soutien et être une force de propositions et de conseils. Mais le comité d’organisation a continué d’œuvrer en autonomie et s’est contenté de lui fournir les pièces comptables en fin d’exercice. Ils n’ont en outre pas sollicité d’aide supplémentaire. Par conséquent, les comptes n’ont pas pu être présentés lors de l’Assemblée générale ordinaire du 7 octobre dernier (voir notre édition du 11 octobre 2023). Cependant, la situation financière semblait déjà préoccupante à ce moment-là compte tenu de certaines factures en souffrance. Le bouclement réalisé à fin octobre 2023 l’a confirmé et a démontré que la situation s’est une fois de plus révélée négative. Les dépenses ont été supérieures aux recettes et les recherches de fonds n’ont pas été suffisantes. Par malheur, la gestion de l’offre de restauration à l’interne par la société du Carnaval lors de l’édition 2023 a été source non seulement d’épuisement pour les membres, mais aussi de perte financière et matérielle.

Démission de la présidence

Une assemblée générale extraordinaire a donc dû être convoquée. Lionel-Numa Pesenti y a présenté les comptes. À ce jour, toutes les factures sont en voie d’être honorées en prélevant l’entier du capital et des réserves de la société. Il reste encore trois factures d’environ 17’000 francs chacune réclamées par la gendarmerie vaudoise pour les frais de sécurité des éditions passées. Des démarches administratives auraient dû, et doivent donc maintenant, être entreprises pour demander l’exonération de tout ou partie de ces frais. À l’issue de cet exercice comptable, la société repart de zéro. « Dans une équipe de foot, quand l’équipe perd, c’est l’entraîneur qui part », a déclaré Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix. C’est donc avec une certaine logique que le président et le vice-président ont finalement assumé leur échec et ont donné leur démission devant les 80 personnes présentes. Pour leur succéder, l’assemblée a élu Lucien Perrier. Ce dernier s’engage à présider le Carnaval pour l’édition à venir.

Un soutien populaire

inattendu

De plus, dans un élan de ferveur carnavalesque, un groupe de soutien exceptionnel composé de près de 30 anciens membres de la société s’est constitué ce soir-là afin de permettre la perpétuation du Carnaval de Sainte-Croix. Ces volontaires vont appuyer les personnes assumant les dicastères du comité directeur. Leur but commun est de mettre sur pied une manifestation dans les douze semaines qu’il reste avant février 2024.

Ce groupe de soutien va permettre de garantir la viabilité financière de l’édition 2024 en apportant son expérience et ses conseils, notamment au nouveau caissier Romain Marion. Ce dernier s’est déjà attelé à l’étude des comptes et à l’établissement d’un budget réaliste. Le programme et les infrastructures seront également adaptés aux circonstances et le carnaval aura lieu sous forme « économique », c’est-à-dire en réduisant la voilure. Une certitude déjà : la manifestation se tiendra uniquement dans le centre sportif et les frais de cantine et de chauffage (près de 70’000 francs) seront donc évités.

L’avenir d’un carnaval

à Sainte-Croix

Si la situation est sur de bons rails pour 2024 il est aussi de plus en plus dur de trouver des membres prêts à s’impliquer dans les sociétés locales. Certaines manifestations sont maintenant contraintes de rémunérer les personnes impliquées pour leurs contributions. Quel est l’avenir du Carnaval de Sainte-Croix, sans les jeunes et moins jeunes prêts à y consacrer du temps et de l’énergie ?

En tous les cas il est clair que le groupe de soutien exceptionnel qui s’est constitué ne peut pas assumer durablement ses fonctions sans l’émergence d’une nouvelle direction à la tête de la société. Seules une volonté et une implication du plus grand nombre pourront garantir l’avenir de la manifestation. La Municipalité de Sainte-Croix a publié un communiqué conjoint avec la société du Carnaval (lire ci-dessous) afin d’encourager les tissus sociaux et économiques de la région à prendre part à la vie de la manifestation. L’implication des jeunes, des familles, des sponsors, des entrepreneurs, des autorités communales, constituent un ensemble qui permet à l’aventure de se poursuivre et à l’esprit du Carnaval de perdurer.