Feu vert pour la route et le tunnel

Le crédit de 35,1 millions de francs a très facilement passé la rampe au Grand Conseil mardi. Les travaux devraient commencer en mars prochain et durer jusqu’en juillet 2028.

En quatorze minutes chrono, les débats étaient clos et le crédit de 35,1 millions de francs voté avec un score sans appel : 5 non et 4 abstentions sur les 139 députés présents au Grand Conseil mardi en fin de matinée. La deuxième étape du projet de rénovation d’un tronçon de la route cantonale Vuitebœuf Sainte-Croix et la construction d’un tunnel au lieu-dit Sous le Château peut aller de l’avant. Le député indépendant Andreas Wuthrich s’est alarmé du coût du tunnel mentionné à 11,4 millions de francs dans le rapport de la commission parlementaire (CTITM), coût bien supérieur au montant précédemment évoqué. De son côté, le député socialiste Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix, a défendu « l’importance que revêt cette route » pour les communes du Balcon du Jura et du Nord vaudois, « un axe essentiel » pour le transit vers la France, le Val de Travers et Neuchâtel.

5’500 véhicules par jour

Pour mémoire, il s’agit de réhabiliter 3,7 km de la chaussée « en fin de vie du point de vue de sa structure », décrit Cédric Roten. Avec une fréquentation moyenne de 5’500 véhicules par jour, dont une centaine de camions et une vingtaine de deux roues, « il est impératif d’intervenir pour garantir la sécurité des usagers », a plaidé le syndic de Sainte-Croix. Le Canton rappelle que la RC 254 est un axe routier ouvert aux transports exceptionnels jusqu’à 90 tonnes et 4,5 m de largeur. La vitesse est limitée à 80km/h.

Les travaux qui font l’objet du crédit d’ouvrage porteront sur la correction géométrique de la chaussée entre les lieux-dits Le Grand Contour et le Rocher, sur un terrain en relief qui surplombe les gorges de Covatannaz. Ils comporteront la création d’une voie de dépassement alternée, la rénovation ou le remplacement de murs de soutènement, eux aussi dégradés, et la sécurisation des parois rocheuses le long du tronçon.

Parmi les nombreuses variantes étudiées, le percement à l’explosif d’un tunnel long de 180 mètres, au lieu-dit Sous le Château, est la solution qui a été retenue par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines. La construction du tunnel supprimera des virages serrés, sans visibilité et théâtre d’accidents, et réduira le bruit routier dans la zone du Château.

En séance de commission, qui a étudié le projet sur dossier, une députée s’était exprimée en faveur d’une limitation de vitesse, « qui pourrait être une mesure légitime et proportionnée » par rapport au coût du tunnel. « Le montant des travaux permettra de résoudre une somme de problèmes et non uniquement les accidents », a défendu le directeur général de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Le secteur de route délaissé par le tunnel sera remis à la commune de Sainte-Croix comme itinéraire alternatif dédié aux cyclistes et aux piétons. Toutefois, la RC254 entre Vuitebœuf et Sainte-Croix n’est pas inscrite dans le réseau cyclable structurant, et ne figurera pas non plus dans le réseau cyclable complémentaire, indique le Canton.

Vif soulagement

La décision très nette du Parlement vaudois est accueillie avec un vif soulagement par le syndic de Sainte-Croix. Il souligne que la Municipalité et le Canton échangeaient depuis plus de dix ans sur ce dossier, dont la genèse est encore plus ancienne, avec une intervention dans les années 2000 de son prédécesseur Franklin Thévenaz, qui relevait déjà l’état de dégradation de la route à cet endroit. La Municipalité se dit convaincue que « ces aménagements contribueront, non seulement à améliorer la sécurité des voyageurs, mais également à renforcer l’attractivité du Balcon du Jura en tant que destination résidentielle, touristique et économique ».

Selon le projet de décret, les travaux devraient débuter en mars prochain et durer quatre ans. L’excavation des parois rocheuses est prévue en été 2024, avec fermeture de la route durant neuf semaines, à cheval sur la période de vacances scolaires et en coordination avec Travys, selon l’information donnée aux opposants. Les travaux du tunnel et de la route se dérouleront en 2025 et 2026, la fin des travaux routiers étant prévue en automne 2027. En dehors des semaines de minages où le trafic sera dévié par Bullet, la circulation sera maintenue et réglée par des feux sur les zones de chantier (max. 2 tronçons simultanés de 300 mètres).

Dix-sept oppositions, dont l’une portant 26 signatures, ont été émises en mai 2022 lors de la mise à l’enquête (42 au total). Vingt-trois d’entre elles ont été retirées après séance de conciliation. Les autres ont été levées, et les opposants en ont été informés par courrier daté du 22 janvier 2024, signé par Nuria Gorrite, Cheffe de département. « Nous avons le sentiment de ne pas avoir été entendus », réagissent plusieurs personnes déboutées qui se concertent sur l’éventualité d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.