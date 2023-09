Agréable moment festif à L’Auberson

C’est dimanche 10 septembre que l’Union instrumentale de L’Auberson présentait son concert annuel.

En ouverture de cet événement, le Petit orchestre de Valdahon a régalé l’auditoire d’un remarquable moment musical, varié et d’excellente qualité. Une particularité de cet ensemble de 25 musiciens, tous âges confondus, est la présence de 4 violonistes… Ces jeunes, motivés et souriants, ont offert un florilège de mélodies d’ici et d’ailleurs, accompagnés au clavier par Mathieu Martinez, leur talentueux directeur. Commençant par Carrousel, d’Amir, dont la chanson est emplie de poésie, suivi de Where you belong, la bande originale du dessin animé Bigfoot, occasion pour les saxophones de répondre aux plus petits instruments, les musiciens ont encore interprété La quête, d’Orlesan, sur un rythme de tango, donnant la parole aux jeunes trompettistes, et Katchi, dû à Ofenbach, un rap dans lequel les différents registres entrent à tour de rôle dans la mélodie… Dans New Soul, clarinettes et clavier introduisent la pièce, une chanson de Yaël Naïm dans laquelle il dit être une jeune âme dans ce monde étrange… et pour terminer, Combo belge, de Batumambe, morceau jazzy scandé par la batterie, accompagné par les battements de mains d’un public conquis…

Un programme varié

À son tour, l’Union instrumentale de L’Auberson, comptant parmi les trois plus anciennes sociétés de musique du canton, a offert le résultat du travail d’une année, présenté avec humour par Mathieu Martinez. Le programme alliait une marche traditionnelle, St Petersburg March, une valse, avec Rocking Bella Bimba, puis des musiques actuelles, telle Return of the Vickings de Bert Appermont, pièce qui a été plébiscitée par le public et redemandée en bis à la fin du concert… Yellow River, ou l’Amérique, de Joe Dassin a, elle aussi été bien accueillie par le public particulièrement enthousiaste ce dimanche ! Du guitariste américain Greg Camp, All Star, un rock endiablé comportant quelques écueils bien maîtrisés par les musiciens. Toujours venue d’Amérique, une chanson folk, The yellow rose of Texas, mélodie connue d’une écoute agréable et incitant à la fredonner pour accompagner la musique. Du chanteur canadien The Weeknd, Blinding Lights, sa chanson la plus populaire, 2e dans le Top 10 de son répertoire, suivie de Waterloo, pièce célèbre du groupe Abba, interprétée avec fougue et conviction, emmenée par un batteur au mieux de sa forme ! Lucky Chops, un brass band originaire de New York a fait danser la Terre entière après avoir enflammé le métro de cette ville, l’Union instrumentale a interprété Coco, l’un des musts de ce groupe, avant de terminer par le traditionnel hymne de L’Auberson Im Wald, dont une partie chantée célèbre la nature au printemps !

En bref, un bon concert en guise d’apéritif, ce dernier suivi d’un excellent repas concocté par « Le Cageot », des auditeurs heureux, une ambiance chaleureuse, quoi de mieux pour vivre un beau dimanche ?