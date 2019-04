Yodel, montagne et « Edelweiss »

Le club des yodleurs « Edelweiss » de Sainte-Croix est à l’aube de son 75e anniversaire. Présentation d’une société empreinte de folklore et de traditions.

Le yodel est un chant que l’on distingue par le passage du registre de poitrine à celui de tête. Il est répandu principalement dans les régions de montagnes. À l’origine, il était utilisé comme moyen de communication entre une colline et une autre ou afin de rappeler les vaches. Le yodel chanté en chorale n’est apparu qu’au 19e siècle. En Suisse, les chœurs de yodel se déclinent de une à cinq voix. Le club « Edelweiss » de Sainte-Croix en compte quatre - premiers ténors, deuxièmes ténors, barytons et basses. Il est l’un des rares clubs de Suisse romande à ne pas avoir de dames. Fort d’un répertoire d’une centaine de chants, il a la particularité de les avoir toujours interprétés en français.

Le chœur est composé de vingt-deux membres de 25 à 84 ans qui apportent un équilibre certain. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Dans les années 2000, la société a bien failli s’éteindre en raison du peu de chanteurs encore actifs. Depuis sa création, le club a participé à toutes les fêtes romandes des yodleurs et a toujours rapporté, à une exception près, la qualification pour la participation à la fête fédérale. Les chanteurs sont également très sollicités et participent régulièrement à des fêtes de jeunesse, au marché d’été ou à des mariages, entre autres.

Petit historique

L’assemblée constitutive s’est tenue le 3 octobre 1945 en présence de huit messieurs. Nous n’en connaissons pas les motivations, les écrits ne les mentionnant pas et les fondateurs étant tous décédés aujourd’hui. Elle comptait quatorze membres la première année et les suivantes, jusqu’à ce que ce nombre limite maximum, autorisant les chœurs à concourir aux fêtes, ne tombe. Jusqu’en 2005, l’Edelweiss n’avait pas de statuts propres, se référant à ceux de l’ARY (Association Romande des Yodleurs) dont il fait partie. En 1995 et 2010, le club a organisé l’assemblée des délégués. 2012 fut l’année de sortie du CD intitulé « Le bonheur du berger », également titre d’un chant composé par Walter Rüfenacht, ancien directeur et directeur d’honneur. C’est en 2008 que Nicolas Mossu a repris ce rôle. L’an dernier, en collaboration avec trois autres clubs, l’Edelweiss a contribué à l’organisation de la fête romande à Yverdon.

Objectifs

Les objectifs de la société sont : « La promotion du folklore suisse en faisant et en se faisant plaisir avec le yodel », informe le président Maurus Gerber. « Ainsi que le perfectionnement sur le plan musical, tout en gardant l’aspect convivial et récréatif des répétions », ajoute-il. Pour ce faire, les yodleurs se présenteront à la fête cantonale bernoise en juin prochain dans le but d’obtenir une qualification pour la fête fédérale de 2020 à Bâle. L’année 2020 sera bien remplie avec, en plus, les festivités du 75e anniversaire.

Renseignements auprès de Maurus Gerber au 024 454 18 05

Répétitions : le jeudi à 20h à l’Hôtel de France