Une joyeuse effervescence aux portes ouvertes

L’envie de transmettre et la qualité des contacts ont fait des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans sainte-crix une réussite. Les lieux les plus excentrés ont cependant un peu pâti de leur éloignement.

« C’était sympa et positif, j’avais juste le temps de faire la vaisselle et d’accueillir les suivants», sourit Alix, l’enthousiaste potière dont le nid, comme elle appelle son atelier, a accueilli de nombreux visiteurs samedi et dimanche. La cinquième édition des portes ouvertes des ateliers des artistes et des artisans de Sainte-Croix, « Créativité et savoir-faire », a connu un joli succès, tant de l’avis des créateurs que du public. Au Bunker, une fréquentation de deux cents personnes a été recensée par l’Office du tourisme. Joëlle Fuser, qui remplaçait la galeriste, se montrait ravie : « J’ai eu de très très bons échos, le public s’est beaucoup intéressé à mon travail ». Ses sculptures notamment, qui dégagent une énergie positive, ont été appréciées.

Nombre d’artistes, comme Marilyn Villiger, avaient envoyé des invitations et alerté leur réseau. Avec succès. Samedi matin, un couple de Biennois se présentait déjà au Bunker, pour visiter l’exposition permanente et il franchissait ensuite le seuil de l’Atelier Bantab’Art, où la peintre a pu leur présenter ses œuvres les plus récentes.

Incroyable générosité

Parmi ceux qui tenaient à expliquer leur démarche artistique aux visiteurs, Sahr était particulièrement heureux de présenter ses œuvres, des peintures d’inspiration diverses, à l’image du parcours de leur auteur, né à Berlin et qui a grandi en Afrique et aux États-Unis. Rencontré à l’Aula du collège de la Gare, il se confiait : « J’étais très inquiet lorsqu’on m’a proposé de participer à l’exposition. Jusqu’ici, je gardais mes peintures chez moi». Ces grandes toiles réalisées pour l’essentiel à l’acrylique créon sont l’expression d’une certaine nostalgie de traditions culturelles diverses que le peintre autodidacte veut garder vivantes, « mais aussi une thérapie », poursuit l’artiste. Des œuvres reçues très positivement par le public. « Cela m’encourage à fond », réagit Sahr.

Changement de décor chez Christina et Jean-Paul Schwab, un couple d’une incroyable générosité. Il régalait leurs visiteurs de gâteaux maison après un parcours dans toutes les pièces de leur demeure où sont accrochées les œuvres de Jean-Paul Schwab, des peintures tempera à l’œuf de tous les formats.

« On peut profiter d’une expression artistique sans faire intervenir l’argent », témoigne le couple, qui prête ses œuvres en toute confiance, alors que Christina offre ses livres autobiographiques. Pour leur première participation, les Schwab ont reçu une cinquantaine de personnes, dont beaucoup d’inconnus. Ils ont ressenti de leur part « une jolie curiosité et une ouverture » qui leur fait dire « qu’ils sont prêts à rempiler ».

À noter qu’un seul des ateliers inscrit n’a pas pu ouvrir ses portes, pour raisons de santé.

Autant d’univers

De son côté, Aline Cuendet, de l’Office du tourisme, qui a repris le flambeau pour cette édition, a fait le tour de tous les ateliers et repaires d’artistes samedi. « C’est une impression incroyable que de pouvoir entrer dans l’univers de chacun», souligne-t-elle. « J’ai rencontré le plaisir d’accueillir et l’envie de faire découvrir et de transmettre des métiers très différents ». Elle relevait cependant quelques regrets de la part des artistes les plus excentrés, que les visiteurs n’avaient pas atteint. Quelques-uns cependant, comme ce couple de randonneurs alémaniques, sont allés à pied jusqu’à L’Auberson pour ne manquer personne.

Un « débriefing » est prévu début juin avec les artisans et artistes participants. Aline Cuendet souligne que les remarques des exposants permettront d’ajuster la préparation de la prochaine édition.