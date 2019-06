Le Tir en campagne a fait un carton

Du 24 au 29 mai dernier s’est déroulée la plus importante manifestation sportive de Suisse, le Tir fédéral en campagne. Organisé simultanément dans les différents stands du pays, il a rassemblé cette année plus de 130’000 adeptes.

Un chiffre qui réjouit la Fédération sportive suisse de tir qui constate que la tradition reste bien vivante, malgré la votation fédérale

du 19 mai.



Inscrit dans la liste des traditions vivantes de Suisse, le Tir fédéral en campagne existe depuis 1872. Il est ouvert à tous, amateurs ou licenciés, Suisses ou étrangers et il est l’occasion d’un grand rassemblement populaire pour les adeptes de ce sport.

Le charismatique président de la Société des Armes Réunies de L’Auberson/Sainte-Croix, Steve Cuendet, avait le sourire. « C’est la troisième année qu’on organise à nouveau le Tir en campagne sur le Balcon du Jura et c’est un succès. On a enregistré un record de participation, puisqu’entre vendredi et samedi, cent cinq tireurs sont venus tester leur adresse au tir au fusil à 300 mètres. La manifestation s’est déroulée dans d’excellentes conditions, on est très satisfait ».

Traditionnellement vu comme un sport d’hommes et de «seniors», le tir sportif attire en réalité toutes les couches de la population. Pour preuve, la majorité des concurrents qui se sont relayés sur les stalles de L’Auberson étaient âgés de moins de trente ans et parmi eux on comptait près d’un tiers de dames. «La gent féminine est de plus en plus représentée au sein de la fédération. Ici nous avons la chance d’avoir un groupe de jeunes tireurs très actif et la plupart restent dans la Société lorsqu’ils atteignent leur dix-huitième anniversaire», constate Steve Cuendet.

Et la bonne ambiance qui règne au bas de la Combe n’est pas la seule explication : « On est bien encadrés, expliquent les jeunes. On nous apprend à respecter les règles de sécurité avant de nous apprendre à manier un fusil. En tant que tireur on est conscient de la dangerosité des armes et on sait qu’on ne doit pas faire n’importe quoi ».

La loi sur les armes largement acceptée dans les urnes le 19 mai, n’a pour l’instant pas de répercussions pour les tireurs sportifs. «Nous ne serons pas inquiétés dans l’immédiat. Par contre cette votation a ouvert une porte et il ne fait aucun doute que d’autres restrictions seront mises en place dans les années à venir», explique Blaise Jaccard, membre de longue date de la Société.