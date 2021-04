Syndicatures tacites à Sainte-Croix et Bullet

Les électrices et électeurs des deux communes n'auront pas besoin de se rendre aux urnes pour élire leurs syndic-que. Sans surprise, Cédric Roten (PS-Les Vert-e-s) était le seul candidat à s'annoncer mardi matin 6 avril 2021 à 12h, délai limite pour le dépôt des listes pour le premier tour de la Syndicature. Le socialiste poursuivra donc son mandat entamé le 1er juillet 2019. Il sera accompagné par Lionel-Numa Pesenti (PLR & Vert'Libéraux), Sylvain Fasola (PS-Les Vert-e-s), Yvan Pahud (UDC & Indépendants), tous trois sortants, ainsi que par Rachel Gueissaz (PLR & Vert'Libéraux).

Maude Gonthier, première syndique du Balcon du Jura

L'élection à la syndicature de Bullet est également tacite. La future Municipalité, qui compte quatre néophytes et le municipal sortant Serge Gander, s'est réunie mercredi dernier. Après discussion et un tour de table, c'est Maude Gonthier qui s'est proposée pour le poste. Élue au premier tour, âgée de 26 ans, elle deviendra le 1er juillet prochain la première femme à occuper cette fonction sur le Balcon du Jura vaudois. La Municipalité est composée, on le rappelle, de Fanny Tinguely, Malik Boukhris, Pierre Duvoisin et Serge Gander (sortant). Réactions et compléments dans notre édition papier du vendredi 9 avril.

L'élection des suppléant-e-s au Conseil communal bullaton est également tacite puisque seuls sept candidat-e-s ont déposé leurs noms.



A Mauborget, la Municipalité a été élue, syndic compris, le 7 mars dernier. Les autorités ont été assermentées le 24 mars. La Municipalité 2021-2026 est composée de Claude Roulet, syndic (sortant), Stéphane Roulet, vice-syndic (sortant), Sven Matthey-de-l'Étang (sortant), Guy Labarraque et Christian Adler.