Trafic de stupéfiants démantelé à Sainte-Croix

Deux personnes ont été interpellées dans le cadre d’une opération anti-stupéfiants menée par les gendarmes du poste de Ste-Croix.

Vendredi 8 février au matin, les gendarmes du poste de Sainte-Croix sont intervenus dans un appartement de la localité. Ils ont interpellé deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans un trafic de stupéfiants. La première personne est un Suisse de 41 ans, qui logeait chez lui des personnes suspectées de s’adonner à un trafic de drogue ou se trouvant en infraction avec la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). La seconde personne est un ressortissant nigérian de 28 ans en infraction à la LEI et suspecté d’avoir revendu, dans la localité de Sainte-Croix, plus de 200 boulettes de cocaïne pour un poids total de plus de 100 grammes. Ces deux personnes ont été placées en détention. Com. Police cantonale vaudoise