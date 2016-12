Pompiers ? Bon œil !

Les femmes et les hommes qui prennent sur leur temps libre pour se consacrer à la défense-incendie et au secours méritent tout notre respect. Ils ont à coeur de remplir leurs missions et consacrent beaucoup de temps à la formation.

Réunis ce vendredi 2 décembre 2016 dans la Salle communale de Sainte-Croix copieusement garnie, les membres du SDIS, sous la conduite du Major Jan Eisler, entourés pour l’occasion de leurs homologues d’Yverdon, Orbe, Vallorbe, Les Fourgs et Pontarlier, des représentants des autorités communales, des représentants des samaritains et de la colonne de secours, ont passés en revue les faits marquants d’une année 2016 haute en couleurs.

Sous la conduite du Plt QM Mario Manzini, promu maître de cérémonie, il appartenait à Pierre-Alain Gerber, vice-président du Conseil communal, d’apporter le salut des autorités. Vous faites, et j’en suis convaincu, le plus beau métier du monde dira-il en guise de conclusion.

C’est ensuite au président de la Commission consultative du SDIS, le municipal sainte-crix Cédric Roten, d’adresser un message empreint de reconnaissance en réalisant chaque jour la chance que l’on a d’avoir des personnes engagées qui veillent sur nous et notre patrimoine.

Par le premier rapport de son commandant, le Major Jan Eisler, on entrait dans le vif du sujet. Avec une petite pointe d’humour, celui-ci s’est demandé très vite s’il avait bien fait d’accepter le poste. La cause à trois interventions pour les trois premiers jours de l’année 2016. Avec 64 interventions nécessitant 857 heures, l’année a été bien remplie. Jan Eisler ne manqua pas de remercier toute son équipe pour le travail accompli.

Suivirent les rapports du Capitaine Jérôme Zahno, responsable du matériel et des véhicules, du Plt Cyril Guinchard, responsable de la formation, du capitaine Yvan Michelet, responsable des appareils respiratoires et du Plt Yves-André Muzette, chef du site Pied-de-la-Côte. L’on s’est vite rendu compte de la somme de travail qui est demandée à tous ces soldats du feu.

La relève est bien présente dans les activités du SDIS et les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) sont motivés. Le rapport empli de fraîcheur de sa responsable Ludivine Corminboeuf ne viendra pas dire le contraire. Par ailleurs 7 admissions ont été enregistrées aux JSP et plusieurs flammes ont été distribuées, qui correspondent au niveau de connaissance du JSP.

Promotions

Appointés :

Frédéric Meystre, Dosso Zoumana, Cyril Charles et Sébastien Mazerolle.

Sous-officiers :

Caporaux : Mathieu Mayland, Didier Ogiz, Thierry Duvoisin, Ludivine Corminbœuf et Christophe Bürki.

Sergents-chefs : Alain Junod et Alexis Petitpierre

Officiers :

Lieutenants : Fabien Addor et Didier Guinchard

Capitaines : Cyril Guinchard, Mario Manzini et Yves-André Muzette.

Plusieurs jubilaires ont été honorés, nous citerons Alain Junod et Yves-André Muzette pour trente ans d’activité. 6 départs sont enregistrés, notamment en raison de la limite d’âge. C’est le cas pour Fabrice Kohler, qui quitte le corps après 31 ans et Luigino Arrigoni après 21 ans de bons et loyaux services. Ils seront vivement remerciés.

Il appartenait au vétéran de l’État-major, le capitaine Paul-André Joseph, remplaçant du commandant et responsable des ressources humaines, de clore cette présentation de rapports. Un brin paternaliste, il le fit avec des touches d’humour de bon aloi qui firent sourirent l’assistance.

Pour terminer, c’est en musique que Jordan Hertig a présenté son diaporama. Une compilation des faits marquants de l’année écoulée, une occasion de se remémorer les beaux moments vécus.

Que la population de Sainte-Croix, Bullet, Mauborget et Thévenon soit rassurée, nos pompiers veillent en permanence et ils s’y préparent activement. Vous l’aurez compris, outre une acuité acérée, ils ont les pieds bien posés au sol et sont droits dans leurs bottes.