Nouveau visage à la direction

En place depuis neuf ans, l’actuelle directrice Dominique Faesch a exprimé le vœu de faire valoir son droit à la retraite. Pour la remplacer, l’Association pour le Développement du Nord vaudois, ADNV, a nommé récemment son successeur. Il a été présenté aux médias lors d’un point presse au Grand Hôtel des Bains à Yverdon ce vendredi 24 février 2017.

Pierre Droz, 37 ans, actuel directeur du tourisme de Winterthur, ville jumelée avec Yverdon, prendra ses fonctions en août. Marié et papa d’une petite fille, il est d’origine jurassienne. Après un apprentissage de commerce dans les assurances, il bifurque rapidement vers le tourisme et s’inscrit à la Haute école de tourisme à Sierre. S’en suivent plusieurs années à des postes à responsabilité au service de Suisse Tourisme à Paris, Zurich et Amsterdam. Puis il se tourne pendant quelques années vers l’hôtellerie, à Lucerne et en Irlande notamment, avant de reprendre la direction du tourisme à Winterthur. On le voit, Pierre Droz est au bénéfice d’une solide expérience et l’ADNV a eu la main heureuse en s’attachant ses services. Après une procédure de recrutement sérieuse, sa candidature a été retenue de manière unanime parmi plusieurs dossiers de qualité.

En matière de tourisme régional et avec des moyens financiers limités, l’ADNV entend mettre l’accent principalement sur la venue de la clientèle suisse alémanique. Sans pour autant négliger les autres aspects. Selon Pierre Droz les atouts touristiques et économiques de notre région sont conséquents, à commencer par un écrin de verdure exceptionnel qui entoure la ville, le lac et bien entendu sur les hauteurs jurassiennes. « C’est une plus-value indéniable pour le tourisme. Il y a une bonne équipe en place et je me réjouis de collaborer avec eux ».

« La transition se fera de manière harmonieuse », promet Dominique Faesch qui restera en place encore quelques mois. Elle considère qu’il est très important de transmettre le témoin de manière la plus complète possible. « Nous sommes à la recherche d’un logement dans la région et on en a déjà visité quelques-uns. Dans tous les cas, nous nous réjouissons de nous établir ici », souligne Pierre Droz. « Du bon travail a été fait, mais il reste beaucoup à faire et c’est un challenge positif », dira-t-il en substance. Alors bienvenue chez nous et à bientôt Monsieur Droz.