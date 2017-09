Nicolas Luthy battu par Hansueli Stauffer sur le nouveau tracé

La 28e Coupe du Chasseron en VTT s’est déroulée sur des nouveaux parcours de 20, 25 et 35 km avec comme unique point de départ Les Rasses.

Pour que les spectateurs puissent suivre aux mieux le déroulement de la course, les concurrents effectuaient d’abord deux boucles de 4 et 6 km. aux alentours des Rasses ,avec à chaque fois un passage sous les arches de départ et d’arrivée, avant de s’élancer sur la grande boucle qui les emmènera jusqu’au sommet du Chasseron.

La course

Dès les premiers kilomètres, le champion, Suisse Nicolas Lüthi prenait la direction des opérations et au terme des deux premières boucles, il passait aux Rasses avec une minute d’avance sur ses adversaires. Mais dans la grande boucle, Hansueli Stauffer refaisait son retard et distançait Nicolas dans la montée du Crêt de la Neige et celle qui les emmenait au point culminant du parcours, c’est-à-dire au signal du Chasseron. Le Bernois passait là avec plus de 50 secondes d’avance. Il allait même creuser un peu plus l’écart dans la descente pour passer la ligne avec 1’22’’ d’avance sur Nicolas Lüthi. Le troisième, Jeremy Huguenin de Neuchâtel finissant à plus de 6 minutes.

À l’issue de la course, Nicolas Lüthi reconnaissait la supériorité de son adversaire et se montrait enchanté de ce nouveau tracé, plus exigeant que l’ancien et dans lequel il faut rester très vigilant.

Au terme de cette journée, le président André Thévenaz avait le sourire, son nouveau parcours avait été adopté par la plus grande majorité des concurrents, même s’il reconnaissait qu’il y avait eu de petits couacs qui seront facilement corrigés pour les prochaines éditions. La participation, plus de 450 vététistes ont pris le départ dans les différentes catégories, était aussi une grande satisfaction. Dédé profita aussi de l’occasion pour remercier son comité, les membres du VTT Balcon du Jura et tous les bénévoles qui ont aidé à la bonne marche de cette manifestation.