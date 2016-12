Mérite sportif vaudois pour Loïc Gasch

À la surprise générale, Loïc Gasch a remporté le titre du Mérite sportif vaudois 2016 la semaine dernière, ce qui est un bel encouragement pour Loïc qui a dans le viseur les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Il était déjà très fier d’avoir été nominé dans les trois derniers candidats à ce titre très envié. Il s’est déplacé sans stress particulier à cette soirée veveysanne en pensant passer un bon moment et que ce titre devait revenir à l’un des deux autres candidats.

Alors, quand il a entendu son nom, il lui a fallu quelques secondes pour réaliser et finalement passer un moment très chouette lors de l’interview de la Télé, des journalistes du canton et enfin dans la salle avec quelques amis pour savourer cette nomination.

Alors reprenons le cours de cette merveilleuse soirée qui a vu pour la première fois un Sainte-Crix décrocher pareille récompense.

Devant un parterre de sportifs jeunes et anciens, d’amis, de responsables politiques et de toute la grande famille de la presse vaudoise, la soirée a débuté par quelques discours du Conseiller d’État Philippe Leuba, très en verve, voire de la syndique de Vevey Elina Leimbruber. L’heure du direct a sonné pour Roland Guex de la Télé Vaud-Fribourg qui a merveilleusement rythmé les débats. Ainsi différents mérites ont été attribués en grande pompe : le club de cyclisme d’Echallens a été récompensé, Raymond Corbaz le responsable du Footing-club de Lausanne à titre de dirigeant, le Lausanne-Sport et son ascension en ligue A, sans oublier Léna Métraux (cyclisme et VTT) au niveau des espoirs. Un grand moment d’émotion ensuite avec les prix de champion pour Wawrinka et Bacsinszky qui avait déjà reçu le Mérite sportif vaudois en 2008. Il est bien de savoir que le Mérite sportif vaudois ne peut être distribué qu’une seule fois !

Les choses sérieuses pouvaient commencer et c’est l’athlète lausannoise Sarah Atcho qui a été plébiscitée pour sa participation aux Jeux de Rio avec le relais 4 x 100 m. Le public a pu ensuite découvrir le cycliste Gaël Suter, champion d’Europe cet automne qui s’est illustré à Rio dans l’épreuve de l’Omnium, puis Loïc Gasch qui a répondu comme tous les participants à trois questions :

Que retenir de ta saison 2016 ?

Mes deux records à 2.20 m en France lors de son premier meeting et 2.23 m en Allemagne pour le second, mais aussi ma première participation à Athletissima

Quels sont les événements marquant de l’année 2016 ?

Loïc a parlé du fameux Meeting Hauteur et Musique à Sainte-Croix devant sa famille et ses amis, de sa première participation à Athletissima, une expérience inoubliable et bien entendu de ses deux titres suisses en élite, car c’est toujours un bon moment.

Quels sont tes objectifs pour la suite ?

Ce à quoi, Loïc a répondu : Continuer à progresser sans se mettre trop de pression, car la pression n’est pas forcément une bonne chose. Il a un œil sur les championnats d’Europe en salle à Belgrade cet hiver avec des minimas qui semblent accessibles (2.25 m. Et pour la suite, il y a les championnats d’Europe de Berlin en 2018 et les fameux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Enfin troisième présentation pour le spécialiste lausannois d’ultra-trail Diego Pajos, ce qui nous a valu quelques belles images de courses en montagne.

Et puis, l’enveloppe a été ouverte pour désigner le Mérite Sportif vaudois chez les hommes : Loïc Gasch, applaudissements et nouvel interview en direct à la Télé où Loïc a notamment expliqué son problème de genoux, son travail à 50 % (Hôpital d’Yverdon) et sa préparation d’une maturité professionnelle (50 %). Dorénavant, il va pouvoir se consacrer encore mieux à sa passion en travaillant à 50 % et le reste du temps consacré à préparer les objectifs à venir. Il est certain que les sportifs et ses amis de la région sont de tout cœur avec lui pour le soutenir dans sa quête de résultats et de participation internationale.

À court terme, il prépare sa saison hivernale avec son entraîneur Silvan Keller, il espère pouvoir participer à un meeting international à Hirson en France (mi-janvier). Le premier point d’orgue de la saison sera le meeting Hauteur et Musique du 28 janvier à Sainte-Croix, sans oublier les championnats nationaux de Macolin à mi-février. Il espère sincèrement pouvoir y réaliser les minima pour Belgrade.

En conclusion, parole de Loïc : « Cela m’a fait grand plaisir de savoir que le public et le jury ont cru en moi ! »