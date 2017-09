Malgré de petits bobos, la parachutiste en ressort enchantée

Dimanche dernier fut un grand jour pour Giselle Milloud. Entourée d’une équipe de professionnels, elle s’est élancée de près de quatre mille mètres d’altitude. Le départ s’est fait en toute sérénité, l’aventurière était confiante, mais l’atterrissage fut plus difficile.

À bord d’un avion de tourisme, c’est dimanche dernier que Mme Milloud s’est envolée pour un saut historique ; elle est certainement l’aînée des parachutistes de ce pays. Après un premier saut en 1981 en Valais, elle a souhaité rééditer l’expérience, dans le plus grand enthousiasme et sans aucune appréhension à son départ.

Mme Milloud, résidente à l’Arbre de Vie, a signé une décharge pour vivre cette aventure.

Saut à 4000 mètres d’altitude

Le décollage et le saut se sont bien déroulés. Après une chute verticale vertigineuse de 1500 mètres, la phase d’atterrissage, elle aussi de 1500 mètres, ne fut pas de tout repos. C’est à l’arrivée que Mme Milloud s’est légèrement blessée. Toutefois, cette expérience ne l’a pas découragée et elle est plus que jamais prête à se relancer dans l’aventure.

Née le 4 janvier 1924, notre parachutiste est une femme aguerrie. Élevée dans une famille majoritairement masculine, jouant avec ses frères, elle a su s’endurcir, préférant les jeux de garçons. Au caractère bien trempé, mais très timide, Mme Milloud garde une grande simplicité. Après trois tentatives manquées, dimanche dernier, elle a enfin pu sauter avec le Para-Club Valais. La chute fut rapide, trop à son goût, malgré l’accompagnement de spécialistes chevronnés. Résultat : quelques « étours », troubles de la vision et contusions. Mais Giselle ne perd pas son aplomb.

Bien qu’heureuse de son aventure extraordinaire, Mme Milloud regrette que les délais de l’organisation aient été très courts, ne permettant pas à son entourage, ses enfants, ses petits-enfants de venir assister à son exploit. À l’exception de son fils.

Toutes nos félicitations à notre nonagénaire héroïque !

Quoi qu’il en soit, il faut souligner la ténacité et le courage de notre parachutiste. Nous l’en félicitons vivement. Une fierté pour la région et le Réseau Santé Balcon du Jura.