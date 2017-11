L’Instrum change de président

Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu vendredi dernier dans le local de l’Instrum, Patrick Augsburger a cédé sa place à Éric Gueissaz à la tête de la société.

Après dix-huit ans passés au comité, dont treize comme président, mettre un terme à cette belle aventure n’est ni anodine, ni évidente. Pourtant, Patrick prend cela de manière sereine.

Comme il l’a souligné dans son rapport, il est important de sentir que tout fonctionne au sein d’une société avant de passer la main. L’Instrum est dans une période où c’est le cas, et le président sortant a souligné que l’ambiance au sein de l’orchestre est excellente. Il a remercié tous les membres pour leur contribution à cette réussite. Il a ensuite fait une rétrospective des treize soirées durant lesquelles il a œuvré comme président et est également revenu sur l’assemblée extraordinaire du mois de septembre 2008 : l’Instrum avait alors dû trouver un nouveau directeur. Après une audition et quelques discussions, le choix s’était porté sur Loïc Sébille, jeune directeur prometteur aux qualités multiples. Par sa générosité et son attitude positive, Loïc a su apporter une nouvelle dimension et a redonné des ailes à tous les musiciens. Pour preuve, la physionomie des soirées de l’Instrum s’est trouvée transformée depuis lors.

Pour terminer son rapport, Patrick Augsburger, avec une certaine émotion dans la voix, a remercié tous les membres pour le soutien sans faille apporté tout au long de ces années, ainsi que le comité qui a su fonctionner avec parfois un peu de souplesse. Il a encore remercié Loïc, qui a su s’intégrer et venir en soutien au comité pour tirer à la même corde. Partick a souhaité plein succès à son successeur et a demandé que tous les membres le soutiennent. Il est en effet important d’être derrière le président et son comité, afin que la société continue à prospérer et à se faire plaisir. À noter également, au chapitre démissions, que Bernard Aymonier quitte son poste de membre après plus de vingt-cinq ans au comité.

Aux autres points de l’assemblée, le dernier procès-verbal a été accepté sans remarque. Après la présentation des comptes par Alain Jeanmonod, caissier, et le rapport de la commission de vérification, comptes et rapport ont été acceptés, tout comme le budget pour l’année 2018.

Loïc Sébille, directeur, a pris la parole. Il est revenu sur la soirée de l’année 2017, et sur le partenariat avec l’École de musique qui a été une réussite et devrait donner l’envie à certains élèves de rejoindre les rangs de la société.

Concernant l’année 2018, celle-ci s’annoncera chargée puisque l’Instrum participera à la fête cantonale des musiques vaudoises qui aura lieu à la Vallée de Joux. Pour ses dix ans comme directeur, Loïc a annoncé que la soirée serait un peu spéciale avec, comme un fil rouge entre la première et la deuxième partie, la présence de deux comédiens professionnels, Yann Sébille et Alexia Papineschi ; cette soirée tournera donc autour de l’univers du cinéma.

Le directeur a également remercié les musiciens pour leur engagement et s’est félicité de ce que les répétitions commencent à l’heure. Il a remercié Patrick et le comité de l’accompagner dans ses délires et s’est réjoui de travailler avec Éric.

Au dernier point, propositions individuelles, Louis-Claude Villiger, sous-directeur, a informé l’assemblée que Dylan Magnin a commencé ses cours de direction, et que s’il réussit ses examens, lui-même démissionnera de sa fonction de sous-directeur. Louis-Claude a également profité de remercier Patrick Augsburger pour ses treize ans de présidence.

Reynald Jaccard et Alain Dugon, respectivement président et secrétaire de l’École de musique ont donné des nouvelles de celle-ci. Enfin, Pierre-Etienne Voruz, secrétaire, a remercié au nom du comité Patrick Augsburger et Bernard Aymonier pour leur engagement et a souhaité bonne route au nouveau président Éric Gueissaz.

La parole n’étant plus demandée, l’assemblée a été conclue avec la traditionnelle chanson de l’Instrum.

C. Cachemaille