Le manque de neige pourrait gâcher la fête

Les organisateurs croisent les doigts pour maintenir les initiations et démonstrations prévues la semaine prochaine. Le manque de neige sur le lieu des festivités leur crée passablement de soucis. Les organisateurs iront la chercher là où elle se trouve. Ils décideront aujourd’hui si la manifestation est maintenue.

On le rappelle, Sainte-Croix/Les Rasses n’a pas été retenue pour accueillir une discipline lors des Jeux olympiques de la Jeunesse qui se sont ouverts hier et se tiendront jusqu’au 22 janvier prochain. La station avait postulé pour accueillir les épreuves de biathlon. La déception passée, les autorités régionales n’ont pas baissé les bras. Elles se sont battues pour obtenir un sport de démonstration. Le snowscoot devrait être donc à l’honneur du 15 au 21 janvier prochains aux Rasses. « Nous sommes d’ailleurs le seul évènement estampillé « Esprit de Lausanne 2020 » dans le Canton », se réjouit Laurent Brovarone, président du Comité local d’organisation.

Depuis trois ans, ses membres travaillent à la mise sur pied des initiations et démonstrations qui débuteront mercredi prochain. Un premier évènement a été organisé en 2018 et une « répétition générale » l’année dernière. Si les organisateurs sont fin prêts pour accueillir élèves et public durant les sept jours de festivités, la nature, elle, leur joue des tours. La zone prévue pour les activités, au bas de l’ancienne piste éclairée des Rasses, n’a pas résisté aux assauts des températures clémentes de ces derniers jours. La neige manque.

Prendre la neige là où il y en a

Face à cette réalité, le comité a imaginé plusieurs solutions comme repousser la manifestation d’un mois en espérant que, d’ici là, la neige pointe le bout de son nez. « Mais cela aurait signifié que l’évènement se serait déroulé en dehors des JOJ », indique le président. Finalement les organisateurs ont pris l’option de maintenir les festivités aux dates prévues en allant chercher la neige là où elle se trouve encore.

Les organisateurs ont alors pris langue avec le Groupement des skieurs de fond des Rasses. « L’idée de base était d’aller chercher la neige dans le secteur de La Combaz. Nous avions estimé, avec les responsables opérationnels du snowscoot, qu’il fallait, pour bien faire, 500m3 de neige. C’est ce que nous avons annoncé en conférence de presse mardi. Après analyse et discussions le lendemain, il apparaît que la couche présente à La Combaz est trop mince et que cette solution pourrait prétériter, à terme, le domaine skiable exploité par le GSFR.Nous tenons d’ailleurs à les remercier de leur accueil et de leur soutien», explique Cédric Roten. Finalement, les organisateurs ont adapté le dispositif et revu la quantité à la baisse. «Nous ferons les fonds de tiroir pour acheminer de plusieurs endroits du Balcon sept camions de 20m3 de neige. Nous espérons ensuite que les températeurs ne seront pas trop élevées et que les tas tiendront le coup», ajoute le syndic sainte-crix. Les communes de Bullet et Sainte-Croix mettront à disposition personnel et matériel pour réaliser ces travaux. «Une décision finale quant au maintien de la manifestation à ces dates sera prise ce soir», conclut le syndic.

Initiations gratuites

Le programme prévoit (voir ci-contre), en semaine, que les élèves des écoles de Sainte-Croix et d’Yverdon-les-Bains, accompagnés de leurs correspondants suisses alémaniques, puissent s’initier au snowscoot. « Un bon coup de projecteur pour la station de ce côté-là de la Suisse », se réjouit Laurent Brovarone. Le samedi 18 et dimanche 19 janvier le public pourra également s’initier, gratuitement, à ce sport. « Nous avons du matériel et des riders à disposition. La discipline est accessible à tous. Avec quelques conseils, on peut se faire plaisir en très peu de temps », explique Olivier Chabloz, responsable des opérations et membre d’Impulsion Swiss Team Snowscoot (ISTS). C’est à ce groupement qu’a été confiée la partie « opérationnelle » des festivités. Ce dernier peut compter sur l’appui de la Fédération italienne de Snowscoot, les Français de Snowscoot Wu Tang Crew, Snowscootdoc ou encore les Suisses de Trottineige rider.

Pour autant que la manifestation se maintienne, des démonstrations de freestyle auront également lieu durant les deux jours avec la présence de plusieurs riders confirmés comme Yann Grandjean, champion d’Europe en 2008 et du monde en dual slalom en 2010 ainsi qu’ancien détenteur du record du monde de vitesse. Notons également le passage annoncé durant les festivités des anciens champions Sergei Aschwanden ou Lise-Marie Morerod. Concert le samedi, ambiance après-ski, restauration et cantine accueilleront le public dans une ambiance qui se veut sympathique.

Créer une fédération

Le comité local sera dissous à l’issue des festivités. Le flambeau sera transmis à l’ISTS qui aura pour projet de créer une fédération suisse de snowscoot. « Nous espérons qu’il y aura du monde et que les festivités nous permettront de faire connaître ce sport au plus grand nombre. Ce serait un bon coup de pouce pour aller de l’avant », souffle Olivier Chabloz. L’idée étant, si possible, que le siège de la future fédération soit à Sainte-Croix/Les Rasses en faisant ainsi la référence en la matière.