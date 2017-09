L’opération « Tous au stade » a connu un franc succès

Comme pratiquement toutes les équipes du club jouaient à domicile samedi dernier, hormis les vétérans, le comité du FC Sainte-Croix-La Sagne avait monté une opération « Tous au stade ».



Tout au long de la journée, les spectateurs ont pu voir les équipes juniors et actives du club, et ont pu discuter avec les entraîneurs et les membres du comité. Cette journée a connu un magnifique succès, dans une ambiance chaleureuse et sympathique.

Après quelques années difficiles, le club local retrouve un bon état d’esprit. Les spectateurs reprennent le chemin du stade, on en a dénombré plus de deux cents samedi soir pour le match de la « Une » contre Baulmes, et les équipes se soutiennent mutuellement, ce qui donne de l’ambiance autour des terrains. Ce nouvel élan est dû aux efforts des membres du comité et aux bons résultats de la première équipe.

La journée découverte pour les jeunes, organisée par le coordinateur juniors Pierre Rey, a aussi porté ses fruits, si bien que les juniors F ont un contingent de trente gamins, et le mouvement juniors dans son ensemble en compte plus de huitante.

Les matches

Le matin, les juniors D à 9 et les E se sont facilement imposés face à Grange-Marnand et au Mouvement juniors d’Orbe. Les deux équipes ont montré un jeu plaisant et ont marqué pas mal de buts au terme d’actions bien élaborées.

Les juniors B ont bien résisté contre Grandson. Menés par 2-1 à la pause, les Sainte-Crix essayaient bien de revenir au score, mais les Bocans allaient aggraver le score en fin de rencontre.

La « Deux » n’a pas réussi à confirmer sa victoire de la semaine passée. Menés par deux buts après une demi-heure de jeu par Arnex, les «jaune et bleu» ont passé à côté de leur première mi-temps. Mieux organisés après la pause, ils arrivaient à contrer leur adversaire, sans pour autant parvenir à les mettre en réel danger.

Déjà vainqueurs en Coupe vaudoise cette semaine, les Sainte-Crix ont pris une nouvelle fois la mesure du FC Baulmes. Ces derniers, comme en CV, se créaient la première occasion de but (3e), mais le ballon était renvoyé par le poteau et sur le contre, Italo Salgado ouvrait le score. Italo allait doubler la marque un quart d’heure plus tard.

Mais les Baulmérans allaient profiter de la mansuétude de l’arrière garde des « jaune et bleu » pour revenir au score avant la pause. La rencontre était assez équilibrée et l’entraîneur Marc Pernoux allait procéder à des changements qui allaient s’avérer décisifs.

Car à peine rentré sur le terrain, Thibaut Duvoisin redonnait l’avantage à son équipe. Autre rentrant, Théo Jeanmonod servait Andreas Frey pour le 4 à 2. Le même Théo Jeanmonod récidivait quelques minutes plus tard avec une passe en retrait sur le capitaine Cyril Monti, qui scellait le score de cette rencontre et clôturait cette belle journée de la meilleure des façons.