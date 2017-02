Grand spectacle et déception à Sainte-Croix

La cinquième édition du concours international Hauteur et Musique a une nouvelle fois proposé un très beau show. Clou du spectacle : les 1,91 m franchis par l’Allemande Jossie Graumann. Immense déception par contre pour Loïc Gasch (US Yverdon – FSG Le Château). La star locale a manqué par trois fois sa barre d’entrée à 2,12 m, avant de quitter la salle en boitant, touché à la cheville.

Tout avait bien commencé samedi après-midi au Centre sportif des Champs de la Joux. D’abord avec un concours B, devenu international cette année, gagné à l’excellente hauteur de 2,07 m. Pour la petite histoire, il est bien de savoir que le concours B de cette année avait le niveau du concours A de la première édition, ce qui démontre la progression de cet événement incontournable du Balcon du Jura. Mauvaise nouvelle juste avant le début du concours principal, avec la blessure au dos du grand vainqueur de l’an dernier, le showman croate Alen Melon. Qu’à cela ne tienne, le plateau d’athlètes étant mieux garni que jamais cette année, le spectacle promettait d’être magnifique, même sans Melon.

Superbe concours féminin

Alors que le concours masculin avait tenu le public en haleine ces dernières années, ce sont les femmes qui ont joué le rôle principal en 2017. En franchissant 1,91 m, l’Allemande Jossie Graumann, troisième meilleure performeuse européenne de l’année et déjà vainqueur l’an dernier (avec… 1,80 m) améliore de pas moins de 9 centimètres l’ancien record de la salle. L’élégante Italienne Erika Furlani (1,86 m) qui a participé aux championnats d’Europe d’Amsterdam, l’Allemande Leonie Reuter (1,83 m) et le grand espoir suisse Livia Odermatt (BTV Aarau/1,83 m) complètent un concours de très haut niveau.

Le drame : pas de marque et blessure pour Gasch

Alors qu’il s’était à chaque fois montré à son plus haut niveau lors de « son » événement, le Sainte-Crix Loïc Gasch a connu un scénario catastrophe. Vainqueur de deux des quatre premières éditions du Meeting et excellent deuxième l’an dernier, le multiple champion suisse qui rêvait de minima européens n’est jamais parvenu à franchir sa barre de rentrée placée à 2,12 m. Après son dernier essai, il s’est immédiatement tenu la cheville, avant de quitter la salle en boitant pour aller passer des examens à l’hôpital. Mais il faut savoir, que Loïc avait déjà une petite douleur ces derniers temps, il n’a pas pu s’échauffer comme il le souhaitait, il n’a fait qu’un saut d’essai et a décidé de commencer assez haut pour limiter le nombre de sauts de son concours. Tard dans la soirée, Loïc est rentré pour se ressourcer auprès de ses amis de la FSG le Château avec le verdict de la faculté : entorse à la cheville et tendinite. Il est vrai que nous avons craint le pire tout de suite après le concours. Il va bien entendu consulter un spécialiste pour mettre toutes les chances de son côté afin de reprendre l’entraînement pour la saison d’été. La saison d’hiver est donc terminée pour lui, mais il est déterminé à rebondir dès que possible. Le concours des hommes n’a pas tenu toutes ses promesses et notamment le vainqueur de l’an dernier qui n’a pas pu défendre ses chances. Alen Melon a tenu à sauter malgré de fortes douleurs au dos, et ceci par respect du public. Loïc s’est blessé et visiblement Stefano Sottile n’était pas au mieux de sa forme.

Le nombreux public a néanmoins pu assister à un excellent spectacle avec la pureté du Nyonnais Vivien Streit visiblement à l’aise sur ce nouveau revêtement, le plaisir de l’ancien champion suisse Roman Sieber qui retrouve la forme, les frasques du malien Abdoulaye Diarra et enfin le retour en forme de Mickael Hanany très heureux d’effacer sa contre-performance de l’an dernier. Celui-ci remporte le concours avec un modeste 2.16 m avant d’attaquer 2.22 m. Ce concours était donc tout à fait dans les cordes de Loïc malgré un plateau de participants impressionnant.

Enfin, Il faut relever l’énorme travail de la FSG Le Château dirigée par Sylvain Frey et Cédric Baumer, sans qui la manifestation ne pourrait avoir lieu. Vendredi en fin de journée, montage du plancher, pose du tartan, préparation de la salle qui avait fort belle allure, sans oublier les dames de la cuisine qui préparent les spaghettis bolo pour les athlètes et bénévoles. Samedi, tenue de la buvette, repas de midi, préparation de la fondue du soir, démontage des installations. La société FSG le Château est véritablement une belle équipe solidaire et bien soudée. Dimanche matin, les athlètes étrangers se sont retrouvés au Centre Thermal d’Yverdon avant que de s’en aller, la tête pleine de belles images et en promettant de revenir l’an prochain. Preuve en est le mail d’un entraîneur français : « Merci pour tout, je ne sais pas quoi dire à part merci et encore merci et puis j’irai jusqu’à encore merci ! Bref, je reviendrai bien volontiers ,mais ça se mérite, donc il faudra être bon et travailler pour aller à Sainte-Croix ! En plus, le service après meeting (fondue du samedi soir) est top, cette matinée aux thermes a été fabuleuse… Un énorme merci aux Bertoldi pour leur accueil, leur gentillesse, leur avenance, je veux bien prendre pension chez eux.... Que du bonheur pour les athlètes et les coaches, j’espère qu’on vous le rend ! Que l’athlétisme et le saut en hauteur sont beaux pour fédérer un tel engouement et créer une telle amitié … que vive ce beau meeting avec cette si belle philosophie de la vie ». Que voilà une magnifique conclusion pour cette manifestation qui fait honneur au sens de l’accueil et de l’organisation du Balcon du Jura.