Glisse, sourires et plaisir

Malgré l’or blanc quasiment inexistant, les initiations de snowscoot ont pu avoir lieu comme prévu, grâce à la détermination des organisateurs qui ont réussi, avec l’aide des communes et des remontées mécaniques, à rendre possible l’impossible !

Vendredi matin, la météo est au beau fixe aux Rasses, avant que la pluie et la neige ne s’en mêlent. Sur place, nous retrouvons les élèves de la classe 9VP de Sainte-Croix, accompagnés par leurs enseignants Alexandre Anibal et Nicolas Orsim. Ces jeunes viennent tester le snowscoot en compagnie de leurs correspondants suisses alémaniques venus de Pfäfers, dans le canton de St-Gall. La veille, une classe de l’établissement secondaire Léon-Michaud d’Yverdon, avait déjà fait le déplacement avec leurs correspondants de Winterthur.

Coachés par les membres du team Impulsion, ces élèves ont pu découvrir le snowscoot dans une ambiance détendue. « La piste pour les initiations n’est pas très raide, donc parfaite pour apprendre », explique Martial Besson du team Impulsion. Sur le côté, un petit saut a été créé où tous s’en donnent à cœur joie ! « C’est très dur au début, mais j’ai adoré faire les sauts », confie Romana.

Pour Léonard, son correspondant sainte-crix, il avait déjà testé le snowscoot lors de la manifestation de l’année dernière : « c’est un peu comme faire du vélo sur la neige », explique-t-il. Pour beaucoup d’entre eux, à l’instar de Mélisa, Emma et Angèle, c’était la première fois qu’elles testaient. « C’est trop bien », confie Emma qui a adoré faire des sauts. Angèle, elle, n’a pas osé s’essayer seule au saut, mais a beaucoup apprécié le 360 qu’elle a fait en tandem avec Boubou du team Impulsion. Sa correspondante Lisa a trouvé ça « très cool mais plutôt difficile ». Quant à Mélisa, elle a aimé autant la descente que les sauts, mais préfère quand même le ski.

Arrivés mercredi après-midi, la plupart des jeunes Suisses alémaniques logeaient chez leurs correspondants du Balcon du Jura. Accompagnés par leur professeur de français Ladina Hug, leur séjour a été rythmé par les JOJ. Déplacement à Lausanne où ils ont visité le musée olympique et assisté à un entraînement de l’équipe féminine de hockey, avant de terminer leur séjour linguistique par les initiations de snowscoot aux Rasses.

Pour terminer la matinée, ces jeunes, qui ont entre douze et treize ans, ont pu assister aux démonstrations de freestyle effectuées par deux riders venus de France, Jacques Frichot et Matéo Cirech. « Un bon moyen pour eux de s’entraîner et de tester le saut pour les démonstrations du week-end », conclut Laurent Brovarone, président du comité d’organisation.