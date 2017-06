Du projet à sa concrétisation : un inventeur avance avec ses relations

À l’ère des changements et des défis, le Technopôle de Sainte-Croix était le théâtre, jeudi dernier, d’un rassemblement d’innovateurs, inventeurs, formateurs et chefs d’entreprises engagés pour le développement économique et technologique dans un 5 à 7 foisonnant d’informations utiles. À l’accueil bonhomme de Narcisse Niclass, membre fondateur de l’IRO mentor club, les orateurs, acteurs engagés pour l’innovation, ont su capter l’attention d’un auditoire bondé.

Fondé en 1999, l’IRO mentor club est un réseau de compétences formé de professionnels au service des créateurs d’entreprise, des inventeurs et des promoteurs de projets innovants. Sous son nom se cache sa raison d’être : IRO pour Innovation Réflexion Organisation et mentor pour l’accompagnement qui est offert aux innovateurs / inventeurs dans le développement de leur projet.

Pour ce faire, il met notamment à disposition un vaste réseau d’inventeurs, de détenteurs de brevets, de créateurs d’entreprises, d’indépendants, de directeurs de PME, d’artisans et d’artistes afin de potentialiser les chances de réussite. Parmi ses actions-phares, l’IRO mentor club participe au Salon international des inventions de Genève, le plus important après le Salon de l’auto, et invite de jeunes inventeurs à venir se présenter devant des professionnels et des journalistes du monde entier.

Le Technopôle, un partenaire privilégié

Accueilli par Stéphane Champod, secrétaire municipal, l’IRO mentor club ne pouvait trouver lieu plus idéal que le Technopôle de Sainte-Croix pour tenir ses assises. En effet, le Technopôle est aujourd’hui l’unique centre de compétences en micro-soudage en Suisse, mais aussi pôle de référence dans le domaine des dernières technologies de numérisation et d’impression 3D. Il travaille en étroite collaboration notamment avec le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), ainsi qu’avec l’Institut suisse de soudure (SWI) et Addipole, spécialisé dans la fabrication additive 3D, la recherche appliquée et la formation.

De plus, il procure aux projets en devenir un pied-à-terre, avec un service de domiciliation d’affaire afin de disposer immédiatement d’une adresse opérationnelle. Il constitue également le premier bureau d’une entreprise avec des services d’accompagnement aux start-up et offre de vastes surfaces locatives ainsi que des terrains à vendre ou à bâtir. La commune de Sainte-Croix se profile donc comme un partenaire privilégié du développement économique et technologique des entreprises.

L’impression 3D au service des inventeurs

En bouquet final, après une présentation technique très détaillée de l’univers de l’impression 3D, Cyril Guinchard, maître d’enseignement en école supérieure au CPNV, a laissé bouche bée les participants par une démonstration du processus d’impression, en commençant par un scannage 3D du visage d’un des spectateurs ébahis par un tel prodige de technologie. Au final, l’impression 3D permet de créer de toute pièce n’importe quel objet allant de l’hélice de bateau à la prothèse dentaire en passant par les exosquelettes. Toutefois, de tels prodiges restent encore extrêmement onéreux puisqu’il faut compter de 400 à 5000 francs pour une imprimante 3D personnelle et plus de 10’000 francs pour une machine professionnelle.