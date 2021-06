Deux élus au Législatif sur cinq sont nouveaux

Les autorités de la prochaine législature ont été assermentées mercredi soir à Sainte-Croix. Les membres de l’organe délibérant et de la Municipalité se sont engagés «à avoir la vérité devant les yeux» et «à servir la communauté sainte-crix avec conscience et fidélité ».

« Je le promets ». La main droite levée, face au préfet du Jura-Nord vaudois Fabrice de Icco ceint d’une écharpe verte et blanche, les membres du Conseil communal et de la Municipalité de Sainte-Croix élus en mars dernier ont l’un après l’autre prononcé leur engagement, mercredi soir à la salle communale. Le préfet a rappelé en préambule les bases de la Loi sur l’exercice des droits politiques qui régissent l’installation des autorités communales ainsi que l’article 143 de la Constitution du canton de Vaud qui traite des incompatibilités au sein de la Municipalité et avec le secrétaire communal et le boursier.

Francesca Biermann et Jean-René Marguet étaient excusés lors de la cérémonie d’adoubement. Ils ne feront pas partie du Conseil communal avant leur assermentation. Cette dernière interviendra lors de la première séance de la prochaine législature, en octobre 2021, de même que pour le municipal Lionel-Numa Pesenti, en vacances, excusé mercredi dernier.

La Municipalité 2021-2026 accueille Rachel Gueissaz (PLR & Verts’Libéraux), en remplacement de Olivier Guignard, qui ne s’est pas représenté et siègera désormais au Conseil communal.

Une présidente

Les conseiller-ères assermentés ont élu par acclamations Luzia Bernshaus (PLR & Verts’Libéraux) à la présidence de l’organe délibérant pour l’exercice 2021-2022. «Je vous remercie de votre confiance, je ferais tout pour la mériter», a confié la nouvelle présidente. Stéphane Mermod (PS - Les Verts) et Francesca Biermann (UDC & Indépendants) ont accédé sous les applaudissements respectivement à la première et à la seconde vice-présidence.

«Les choses vont vite à Sainte-Croix», a apprécié le préfet, alors que l’assemblée choisissait dans la foulée ses scrutateurs : Mathieu Buchli (PLR & Verts’Libéraux) et Sonia Joseph (PS – Les Verts), ainsi que les suppléants, Corinne Jaquier (PLR & Verts’Libéraux) et Grégoire Pomey (PS – Les Verts).

Secrétaire du Conseil, Stéphanie Bassi (PS – Les Verts) a été reconduite dans ses fonctions par des applaudissements nourris. Une secrétaire suppléante a également été nommée de la même manière en la personne de Marie-Claire André Mollet (UDC & Ind.).

« S’engager en politique, c’est accepter de prendre une charge publique. Une charge qui n’est pas bien rémunérée, qui parfois peut s’avérer lourde, qui prend du temps, et qui vous vaudra certainement des critiques. Une charge publique c’est aussi et surtout une reconnaissance. Les électeurs, en votant pour vous, vous ont fait confiance. Ils estiment que vous êtes les personnes les mieux à même de les représenter», a souligné le syndic Cédric Roten.

De son côté, le préfet a mis en garde les nouveaux élus contre les «faits alternatifs». Il les a aussi rendus attentifs au fait qu’ils étaient au service des citoyens et que les éventuelles divisions qu’ils pourraient connaître entre eux devaient être mises de côté pour remplir au mieux leur rôle.

22 nouveaux

Ce sont donc 21 femmes et 34 hommes qui œuvreront à la destinée de la commune de Sainte-Croix de 2021 à 2026, ils tiendront les cordons de la bourse, décideront de l’impôt et des budgets et auront la main sur les règlements communaux. Parmi eux, 22 sont nouveaux dans la fonction. Le visage de l’organe délibérant se trouve quelque peu rajeuni, avec l’arrivée de deux élues de 22 ans, mais sa moyenne d’âge est de 50 ans. Les doyens, un homme et une femme, affichent 72 printemps.

Sur l’échiquier politique, on retrouve 26 sièges PS – Les Verts (11 femmes et 15 hommes, dont, et c’est une première, 5 élu-e-s Verts. La formation est la plus proche de la parité hommes-femmes, avec 11 élues et 15 élus. Mais c’est aussi la plus mûre, avec une moyenne d’âge de 55 ans.

Le Parti libéral radical & Verts’Libéraux compte 15 sièges, occupés par 5 femmes et 10 hommes. Le seul candidat Vert’Libéral a échoué dans les urnes. La moyenne d’âge des PLR & Verts’Libéraux est de 52 ans.

L’arrivée de jeunes candidats élus dans les rangs de l’UDC et Indépendants fait de cette dernière formation la plus jeune de l’organe délibérant, 41 ans en moyenne, exactement l’âge moyen de la Municipalité. La délégation s’est aussi féminisée par rapport à la législature précédente. L’UDC et Indépendants occupe 14 fauteuils avec 5 femmes et 9 hommes. À noter que les élus (51 ans) sont généralement plus âgées que les élues (48 ans.)

Les plus nombreux à siéger dans l’organe délibérant restent les retraités : une douzaine, dont une partie ont encore une activité professionnelle indépendante. Cinq élu-e-s enseignent et trois sont employés communaux. Cinq sont actifs dans l’administration et l’économie et trois dans le milieu de la santé. Les autres membres du Conseil sont actifs dans tous les secteurs de la société, d’avocat à technicien, en passant par agriculteur, ingénieur, et encore biologiste, céramiste ou mécanicien de précision.