Course d’endurance dans la tempête

La première édition de cette compétition de course à pied sur les sommets du Nord vaudois a été marquée, samedi dernier, par une météo très chamboulée, heureusement contrebalancée par une organisation sans faille. Quelque sept cents concurrents étaient sur la ligne de départ à Baulmes.



Du vent, du froid, du brouillard, de la pluie et même de la neige par endroits, tels ont été les composants météo de ce samedi 11 mai. Des conditions qui n’ont pas découragé les coureurs, puisqu’une poignée d’annulations, seulement, ont été enregistrées.

Les trois parcours démarraient sur les chapeaux de roues, avec une montée en direction du Suchet accusant un dénivelé de mille mètres sur près de six kilomètres. De quoi faire chauffer les mollets !

En fonction des distances, les participants passaient par les Aiguilles de Baulmes, le Cochet, le Chasseron et le Mont de Baulmes avant de rejoindre leur point de départ par un sentier très escarpé et particulièrement boueux.

Il y a plus d’une année et demi que le comité d’organisation travaille à la réalisation de cette compétition, épaulé par près de cent trente bénévoles. « Nous sommes vraiment très contents de la réussite de cette première édition, même si la météo a été catastrophique. Nous tenons d’ailleurs à saluer le courage et l’engagement sans faille des bénévoles qui ont enduré le froid et la pluie durant toute la journée, souligne Jérémie Vernoit, l’un des organisateurs. Ce qui est certain, c’est que la deuxième édition est d’ores et déjà programmée ! ».