La nouvelle année a débuté en musique, le dimanche 7 janvier à l’espace Alexei Jaccard.

Un public nombreux a répondu à la traditionnelle invitation de l’Union instrumentale de Sainte-Croix à venir vivre, selon les mots de son nouveau président Eric Gueissaz, un « moment de rencontre, de partage et d’amitié ». Il poursuit son discours d’introduction en remerciant Patrick Augsburger pour ses nombreuses années de présidence et rappelle que le soutien des autorités politiques et de la population est important pour voir perdurer les activités de cet ensemble musical.

Sous la direction de Loïc Sébile, les musiciens interprètent des morceaux divers et variés : une ambiance militaire pour l’ouverture, avec A Salute from Lucerne de Christoph Walter. Une incursion dans le monde du cinéma, avec La Storia de Jacob de Haan, petit avant-goût de la soirée annuelle qui aura lieu dans quelques mois. Un instant de calme et de douceur grâce à la Wiegenlied de Brahms. Une ambiance plus enlevée avec l’intermède « jazz » The Blues Factory de Jacob de Haan et une adaptation pour fanfares de certains titres du groupe de rock « Bon Jovi ». Sans oublier une belle interprétation de Rhapsodia, un des morceaux avec lesquels l’Instrum’ participera à la 28e Fête cantonale des musiques vaudoises au mois de juin prochain.

Le temps passe vite en bonne compagnie, et voilà déjà la Marche de Radetsky qui clôture ce concert, peu après 18h. Il est l’heure de remercier les artistes pour leur invitation à venir partager leur passion musicale. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition du concert du Nouvel An.

Remerciements et recherche du bonheur

Point de concert du Nouvel An sans quelques messages des autorités politiques. Pierre-Alain Gerber, président du Conseil communal de Sainte-Croix, souligne que « la musique, c’est l’expression des émotions . Elle a, de tout temps, été étroitement associée aux activités humaines. Présente avant même la parole, elle perdure aujourd’hui encore ». Il remercie les musiciens de leur dévouement pour la région et souligne le dynamisme et la qualité de cet ensemble qui accompagne depuis longtemps un grand nombre de manifestations sur le Balcon du Jura.

Philippe Duvoisin, municipal, rejoint le président du Conseil dans ses propos en affirmant que « l’Union instrumentale est un fleuron de la vie associative locale ». Il poursuit en rappelant que l’année 2017 a été, dans l’ensemble, bonne pour la région et souligne que 2018 sera également marquée par de nombreux projets : une nouvelle salle de sport, la poursuite de la réfection de la rue du Jura et… peut-être un nouveau musée unique ? Il conclut en souhaitant que l’économie reste favorable ces prochains mois, permettant de faire face à l’avenir avec sérénité.

À l’heure de prendre la parole, Hugues Gander, député au Grand Conseil, s’interroge : qu’est-ce que le bonheur ? Un thème fréquemment abordé ces dernières années par de nombreuses études, sans avoir à ce jour reçu de réponse précise. À observer la belle ambiance qui règne dans les rangs de la fanfare, les clins d’œil et fous rire partagés entre deux mesures, on doit reconnaître que ces personnes sont heureuses. Hugues Gander ébauche alors en quelques mots sa conception du bonheur : « Les gens les plus heureux sont ceux qui savent donner ». Et les musiciens, ce soir, « ont donné le rythme, le ton, la mélodie et du plaisir à leur public ». Ils ne peuvent donc qu’être heureux. Donner de sa personne, bénévolement, pour les autres, telle serait donc la recette du bonheur.

Évènements 2018

Pour l’Union instrumentale, outre la diane du 1er août et d’autres interventions lors de manifestations locales, l’année à venir sera rythmée par deux temps forts :

Samedi 21 avril, la soirée annuelle proposera une plongée dans l’univers du cinéma. 2018 marquant le dixième anniversaire de direction de la fanfare par Loïc Sébile, le maestro a imaginé un événement unique et étonnant, avec la participation de deux comédiens professionnels qui accompagneront les musiciens sur scène. Le script de l’événement est en cours d’élaboration et on nous promet d’ores et déjà un beau spectacle.

Samedi 2 et dimanche 3 juin, la formation sainte-crix se joindra à la cinquantaine de sociétés de musique (brass bands, harmonies, fanfares) et la vingtaine de cliques de tambours de la 28e Fête cantonale des musiques vaudoises (pour plus d’infos : https://www.cmvj2018.ch/), à la Vallée de Joux. L’Instrum’ reviendra-t-elle avec une couronne accrochée à sa nouvelle bannière ? Une affaire à suivre.