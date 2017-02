Carnaval dès jeudi !

À quelques heures du coup d’envoi de la 32e édition du carnaval de Sainte-Croix ; Alexandre Tinguely, président, et son confrère Gianni Fabbri, vice-président, sont encore en tenue de travail pour terminer les derniers ajustements et réglages qui permettront à la manifestation de se dérouler sans accrocs.

Il règne entre les deux jeunes hommes à la tête de la société du carnaval une entente et une complicité de longue date. Leur parcours carnavalesque débute en 2013 lorsqu’ils rejoignent le comité général. Après quelques années seulement, les voilà au comité directeur, chacun dans sa spécialité. Gianni, le chef de chantier, rejoint le dicastère décors, alors qu’Alexandre, employé de banque, reprend tout logiquement la caisse.

Lorsqu’en 2015 la présidence souhaite remettre ses fonctions, c’est après mûre réflexion que les deux compères se portent finalement volontaires. Aujourd’hui ils sont déjà à leur seconde édition à la tête de la manifestation et voient ce carnaval 2017 avec confiance.

Une répartition des tâches par compétences

Lors de chaque changement de membre au comité, les méthodes de travail sont légèrement modifiées et le fonctionnement de la société est personnalisé.

Alexandre et Gianni prennent ensemble toutes les décisions importantes liées à la bonne marche du carnaval, ceci également en consultation avec le comité directeur. Mais les deux hommes se sont réparti les tâches selon leurs domaines de compétences. Le président se charge principalement des aspects administratifs, des contacts et relations diverses, des autorisations officielles, des patentes, de la sécurité et des services de santé. Il veille également au bon fonctionnement des différents dicastères et au respect des budgets. En outre il supervise le sponsoring, se charge des principaux contributeurs et répartit les divers démarchages au sein du comité directeur.

Le vice-président s’occupe quant à lui des aspects techniques, des contrats avec les stands intérieurs et extérieurs, des négociations avec les fournisseurs, de l’infrastructure, de l’animation musicale, de la disco mobile et des DJs. « Je rencontre Toxid, notre partenaire, pour faire le point. Nous cherchons ensemble les DJs qui conviennent. Avec les années nous avons noué beaucoup de relations et avons une renommée positive. Cela nous permet de négocier des prix suffisamment abordables pour entrer dans notre budget », explique Gianni.

Les particularités de la présidence de Alex et Gianni

Les deux amis ont œuvré ensemble pour reprendre en main les budgets et renégocier certains contrats. « Les frais de sécurité nous coûtent toujours plus cher, il devient plus difficile de supporter les coûts imposés par les nouvelles législations. Nous avons dû démarcher plus de sponsors et limiter nos frais », déclare Alexandre. « Nous avons heureusement pu négocier à la baisse la location de la cantine et surtout nous alléger le travail en laissant le démontage de l’infrastructure au cantinier pour le même prix », ajoute Gianni. Si le budget total de la manifestation est de 320’000 francs, la part liée à l’infrastructure, au chauffage, aux éclairages, à la sonorisation et aux DJs s’élève à 100’000 francs.

Cette année d’ailleurs, la cantine sera plus haute et plus grande que jamais nous explique le vice-président : « Nous n’avons pas d’annexes, mais une seule grande cantine, ce qui fait que toute la fête se déroule sous la même tente. En plus nous gagnons du temps au montage. Enfin, je suis heureux de pouvoir accueillir le DJ suisse Mike Candys. Il a longtemps été dans le top 100 des dj mondiaux, sa musique est très festive et son show coloré par des lasers et des canons à CO 2 devrait plaire au public. »

Alexandre ajoute : « C’est avant tout pour le public que nous nous donnons à 100% au carnaval. Nous souhaitons que toutes les générations s’y retrouvent et apprécient un moment de la fête, que cela soit avec les Guggenmusiks traditionnelles ou les DJs actuels.

Il est difficile de dégager du temps en dehors de nos emplois respectifs. Mais Gianni et moi sommes des fêtards et, comme nous avons beaucoup profité du carnaval plus jeunes, nous voulons maintenant le faire découvrir aux nouvelles générations. Je regrette qu’il soit si dur de recruter de nouveaux membres motivés mais, d’un autre côté, je trouve admirable que nous devenions de plus en plus professionnels et efficaces, surtout lorsque l’on considère que la moyenne d’âge du comité est de seulement 22 ans. Le carnaval nous apporte beaucoup d’expérience et de contacts. Nous espérons aussi donner envie aux plus jeunes de nous rejoindre pour poursuivre cette aventure enrichissante et festive. »

Au vu du programme et de la beauté des décors sous la cantine, le Carnaval qui débute demain soir en douceur avec un concert Folk Acoustique, promet de répondre une fois encore aux attentes des carnavaliers de tous âges.