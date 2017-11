Broadway à la salle communale !

« La Petite Boutique des Horreurs », célèbre comédie musicale, a été jouée samedi dernier à la salle communale de Sainte-Croix. Peu de spectateurs ont fait le déplacement, mais ceux qui ont osé venir découvrir ce spectacle sont ressortis « RA-VIS » !

En effet, malgré une bonne publicité dans la presse, la salle communale était loin d’être remplie... Est-ce à cause des agendas chargés de fin d’année ou des autres manifestations le même soir ? Peu importe ce qui a retenu les spectateurs à venir découvrir cette comédie musicale au titre évocateur. La centaine de personnes qui sont venues y assister n’ont pas regretté d’avoir fait le déplacement ! Pour une fois qu’une comédie musicale de Broadway était présentée à Sainte-Croix... Pour une fois qu’il n’y avait pas besoin d’aller jusqu’à Genève... C’était une occasion à ne pas manquer !

« Si les comédies musicales ont la cote aux États-Unis, il n’en est de loin pas de même chez nous », nous confie Loïc Sébile. Il aura fallu trois ans à la compagnie Allée des Cerisiers (dont il est le directeur musical), pour obtenir les droits et pouvoir enfin produire ce spectacle. « Les musicals de Broadway sont très gardés et on ne peut pas faire ce qu’on veut. Même la marionnette de la plante carnivore a dû être créée selon les plans officiels de Broadway ! ».

L’historique

À l’origine, La Petite Boutique des Horreurs ou Little Shop of Horrors, est une comédie d’horreur de 1960, dans laquelle on retrouve un certain Jack Nicholson. En 1982, David Geffen (producteur de Cats) décide de porter cette histoire sur les planches de Broadway. Alan Menken composera la musique et Howard Ashman écrira les paroles. Ces deux noms ne vous disent sûrement rien, pourtant nous connaissons tous des compositions qu’ils ont créées ! En effet, le premier est l’un des compositeurs de musique de films les plus réputés. Il a composé les plus belles mélodies pour Disney (La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladin, Pocahontas ou encore le Bossu de Notre-Dame). Décédé en 1991, le second était un auteur lyrique américain de musique de spectacles et de films. Ensemble ils ont travaillé sur plusieurs films et dessins-animés de Disney, ainsi que plusieurs comédies musicales. Après son succès sur les planches, « La Petite Boutique des Horreurs », connaîtra une seconde adaptation au cinéma en 1986.

Un travail grandiose !

Dès les premières notes, nous sommes plongés dans l’ambiance des musicals des années 50, où l’histoire est contée au fil des chansons. L’orchestre composé de dix musiciens donne le ton, tout au long du spectacle, avec une grande précision. Le jeu, la chorégraphie et les chants des huit comédiens sont un pur bonheur ! Malgré un titre sombre, cette comédie musicale est pleine d’humour, de parodie, de tendresse et de rebondissements ! On passe du rock and roll au doo-wop, au rythme cubain et le duo interprétant Mushnik et Seymour nous offre en prime la chorégraphie de la célèbre danse de Rabbi Jacob... une merveille ! Les acteurs sont touchants, drôles, naïfs, déjantés ou carrément hystériques ! Et que dire de la plante « Audrey II »? Toute petite déjà, elle ne laisse personne indifférent quand elle commence à bouger, alors au fur à mesure qu’elle grandit et qu’elle se met à parler et à chanter « nourris-moi, nourris-moi... » c’est tout simplement irrésistible !

Vous l’aurez compris, la Commission Culturelle nous a donné l’occasion de découvrir un des musicals les plus populaires de Broadway, qui a connu de nombreuses productions aux États-Unis et à l’étranger. Un grand merci à eux de nous avoir présenté un spectacle original, que nous ne sommes pas prêts de revoir de si tôt à Sainte-Croix !

Toutes les infos et prochaines représentations sur : www.compagnieadc.com