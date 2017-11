Samedi soir, les spectateurs ont empli la grande salle de Bullet dans les moindres recoins, pour la soirée annuelle de sa fanfare la Montagnarde. Lever de rideaux avec le quart d’heure vaudois, sous le générique du Kiosque à Musique de la Radio suisse romande... Tout un programme !

Dans le rôle de Jean-Marc Richard, Romain Prévitali souhaite la bienvenue pour une nouvelle émission dont il est le charismatique animateur ! Il donne la réplique à Luca Grand-Guillaume-Perrenoud qui joue un journaliste sportif qui n’y connaît vraisemblablement rien en musique populaire. Le concert débute avec l’entraînant Festival Day du compositeur suisse Mario Bürki.

Le président Vivien Dugon annonce les jubilés, Lucien et Yves-Alain Prévitali avec vingt ans d’activité et remercie Mélissa et Mélanie qui sont venues renforcer les rangs au son du cornet solo et de l’alto. S’enchaînent les morceaux tout aussi dynamiques comme Disco Infernal ou encore The Mask of Zorro aux rythmes espagnols, où l’on peut entendre les castagnettes claquer et presque voir le cavalier en noir parcourir les plaines avec son fidèle Tornado ! Une pièce qui a fait l’unanimité au vu des applaudissements du public !

Changement de registre avec le célèbre Voyage, Voyage, tube des années 80 interprété par l’inimitable Desireless. Des pièces plus solennelles aussi avec Summer Fantasy, jouée en deux parties ou encore Stal Himmel, très mélodieux avec une belle intensité de volume, allant de plus en plus fort. Les cinq tambours, accompagnés par Serge Gander à la grosse caisse, étaient aussi de la partie.

La vice-présidente, Karen Mermod précisera avec humour « on les compte dans les trente et un musiciens, même s’ils ne sont jamais là ! ». Ils nous interprètent Canne Major, très apprécié et chaleureusement applaudi ! Pour le final, les musiciens nous offrent la bande originale du film d’animation de Pixar The Incredibles, un morceau très rapide et faisant merveilleusement ressortir les cuivres. Enfin Death or Glory, une marche avec de très belles accélérations et soutenue par les tambours, magnifique !

On regrette presque que ce soit l’unique morceau avec l’ensemble des musiciens ! Après plusieurs mois de répétition, la Montagnarde nous a présenté un concert d’une très belle qualité et d’une grande précision, le tout dirigé par Antoine Rabut.

« Haut les cœurs ! »

En deuxième partie de soirée, la troupe théâtrale nous a offert un moment de pur bonheur en interprétant la pièce « Haut les cœurs ! » de Martine Rigollot.

La tranquillité de l’agence de rencontres Au cœur battant, se voit chamboulée au retour de Judith, sœur de Marianne, la responsable. Judith revient d’Afrique et est censée avoir en sa possession un paquet qui intéresse le redouté Ange Ravioli...

Une palette de personnages plus charismatiques et irrésistibles les uns que les autres, magnifiquement interprétés par les huit comédiens d’un soir. Mégane Dick en Marianne que rien ne perturbe ou presque. Laetitia Quadri, dans le rôle de Marie-Ange, l’employée de l’agence gaffeuse et touchante. Mireille (Martine Perotti), la cliente veuve depuis déjà deux semaines qui en pince pour le commissaire Robert (Yves-Alain Prévitali), tout comme Armel (Eddy Aubort), le coiffeur gay du rez-de-chaussée, qui panique pour un rien.

Judith (Karen Mermod) qui doit rendre des comptes à Alfreda (Marie-Maude Quadri) nièce et femme de main du gangster Ange Ravioli, joué par Lucien Prévitali qui interprète aussi le chauffagiste George Vallée.

Sans oublier l’indispensable souffleuse, Morgane Capdevila. Tout ce beau monde se côtoie dans le décor de cette agence de rencontres, avec un méli-mélo de situations hilarantes. Confusions, rebondissements, paniques, suspens... tous les ingrédients étaient là pour nous faire rire de bon cœur ! Et n’oubliez pas... « Au cœur battant, le bonheur vous attend ! ».