Bon vent à la volée 2017-2018

Familles, parents, amis et élèves ont envahi la salle communale jeudi dernier pour fêter les promotions des cinquante-trois lauréats qui ont obtenu un certificat ou une attestation. C’est sur une scène joliment fleurie que ces jeunes, tout endimanchés, se sont présentés pour recevoir leurs sésames des mains de leur professeur. Reflet des onze années ou plus passées à l’école, mais surtout gage de réussite pour cette première étape qui marque leur entrée dans la vie active.

Les festivités sont lancées par un jeune duo de musiciens, Julien Jaccard au trombone et Loup-Gabriel Alloati au piano. Dans cette volée 2017-2018, treize partent en apprentissage, dix-huit au gymnase, quatre en raccordement, huit en transitoire et dix au CPNV, annonce la doyenne Sarah Christe. Dans son allocution, Cédric Roten, municipal de Sainte-Croix en charge des écoles et Président de l’Entente scolaire regroupant les communes de Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuiteboeuf, leur conseille d’avoir un projet de vie dans lequel il faut croire profondément, tout en ayant la détermination d’atteindre l’excellence. Mais surtout, il leur dit de rester eux-mêmes, en ajoutant : « Soyez juste un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre, mais soyez le meilleur buisson. Soyez juste un sentier si vous ne pouvez pas être une autoroute, ou juste une étoile si vous ne pouvez pas être le soleil, car ce n’est pas par la taille que vous allez gagner ou échouer, mais en donnant le meilleur de vous-même ». Le Directeur des écoles, Fabian Zadory, s’amuse quant à lui à décrire la fin de cette scolarité sur des tons différents, tel Edmond Rostand décrivant le nez de Cyrano de Bergerac ! (lire discours ci-dessous).

Les classes se succèdent sur scène, acclamées par le public ! Les écoliers du jour se lancent des regards complices, émus, fiers et leurs yeux sont pétillants de joie ! Entre chaque remise de certificats, les intermèdes musicaux s’enchaînent. Duo de piano et flûte traversière avec Nina Rehacek et Valentine Mattei, groupes de cuivres et percussions de l’École de musique du Balcon du Jura sous la direction de Mathieu Martinez, ainsi que les voix des élèves de 9VP/1 et 5P/3 des classes de Mesdames Wolfsberger et Ferrari conduites par Rogério Gonçalves.

Pour conclure, Fabian Zadory invite l’assemblée à partager le traditionnel apéritif et lève la cérémonie en déclarant officiellement : « vous êtes dorénavant et dès maintenant libérés de vos obligations scolaires ! ».