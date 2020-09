Apprendre en jouant : méthode pédagogique développée à Sainte-Croix

SYNTAXE. Le nom permet de deviner les particularités de la méthode. Il s’agit d’un support pour l’apprentissage de la langue française pour des écoliers (3 et 4 P) ayant ou non des difficultés scolaires. Son initiateur, Emilio Neira, est un maître de classe itinérant à l’établissement primaire et secondaire de Sainte-Croix et environs. Différents acteurs locaux incorporent et contribuent au développement de cette démarche pédagogique novatrice. Un zoom sur ce projet à l’école.

Une famille de bonshommes neutres mais expressifs. Le matériel didactique sur lequel s’appuie SYNTAXE se démarque. Chacun de ces dix personnages symbolise une classe grammaticale, c’est-à-dire la nature d’un mot. Le design se réfère à des caractéristiques associées aux classes grammaticales. Emilio Neira, un passionné des langues et de l’art de transmettre, travaille depuis plusieurs années sur la réalisation d’une nouvelle manière d’enseigner. D’abord, en Espagne. La politique pédagogique y demeure plutôt conservatrice. « Je voulais davantage m’investir dans l’innovation, dans la recherche et le développement des outils. J’ai cherché à intégrer un système scolaire qui favorise la mise au point de nouvelles démarches. Répondre au mieux aux besoins des élèves est le but ultime de notre métier », explique-t-il. Cette volonté l’amène en Suisse. Dans le cadre d’un Master en enseignement spécialisé à la Haute école Pédagogique Vaud, il peaufine son concept.

Pratique

Pour ce faire, des professeurs et élèves testent et aident à perfectionner la méthode. « Sans l’enthousiasme de mes collègues et des petits, le projet n’aurait pas pu aboutir. » Certaines améliorations sont suggérées par des adultes. D’autres sont proposées par les jeunots. Au fil du temps, le procédé qui permet de rendre une matière abstraite assimilable prend forme. « SYNTAXE transforme des notions conceptuelles en éléments tangibles. On observe une nette amélioration au niveau de la compréhension. Par ailleurs la technique est un atout pour nous. Elle nous permet d’évaluer au mieux le niveau de chaque enfant. Encadrer et assurer l’assimilation de la matière enseignée est facilité », observe Frédérique Aellen Arabi, enseignante. Quant à la gestion de la classe elle n’est pas impactée. En effet SYNTAXE est adaptable à différentes approches. « Une fois que le bambin s’est familiarisé avec la pratique, il peut l’appliquer soit seul, soit en classe, soit en petits groupe». » Qui plus est, les enfants qui rencontrent des difficultés scolaires ont une facilité à apprendre grâce aux supports visuels et tangibles.

« J’ai veillé à ce que même les étudiants malvoyants puissent s’en servir », conclut Emilio Neira. La méthode est donc inclusive. De surcroît, une adaptation numérique permet une diffusion à grande échelle.