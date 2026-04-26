Yvan Pahud largement réélu syndic de Sainte-Croix

Yvan Pahud s’impose ce dimanche 26 avril à Sainte-Croix après une campagne qualifiée d’intense par les représentants des différents partis. Il récolte 61,33% des voix face à Cindy Joliat, qui a quant à elle obtenu 37,50 %. L’élu UDC conservera sa place de syndic lors de la prochaine législature, qui débutera le 1er juillet.

Ce troisième dimanche d’élections communales à Sainte-Croix marque la fin d’une campagne intense entamée en décembre. L’actuel syndic et conseiller national Yvan Pahud (UDC et Indépendants) a remporté la syndicature avec 1’104 suffrages, soit 61,33% des voix. Il poursuivra donc son mandat en tant que chef de l’exécutif, poste qu’il occupe depuis février 2025, après avoir succédé au socialiste Cédric Roten. La candidate du Parti socialiste – Les Vert.e.s, Cindy Joliat, a quant à elle récolté 675 suffrages (37,50% des voix). L’annonce des résultats s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, teintée toutefois d’une légère effervescence avant que le score ne soit donné par Eric Vuissoz, premier vice-président du Conseil communal.

« Ne pas perdre la dynamique »

« Après cette première année en tant que syndic, j’avais une réelle volonté de poursuivre, tout en étant conscient de l’engagement que cela représente », confie Yvan Pahud, fraîchement réélu. Il souligne que la tâche des membres de la Municipalité est conséquente, avec d’importants dossiers actuellement sur la table. « Nous sommes à un moment charnière. Avec l’entrée en fonction de trois nouveaux municipaux, nous devons nous assurer de ne pas perdre la dynamique. L’objectif sera de les entourer et de les accompagner au mieux, en organisant une bonne transmission des informations », précise-t-il. Il mentionne également la disponibilité de l’administration et des chefs de service dans la période de prise de fonctions.

Une campagne « marathon »

« On a tout donné », exprime Cindy Joliat, une fois l’effervescence de l’annonce des résultats quelque peu retombée. Pour l’actuelle présidente du Conseil communal, il était important « d’aller jusqu’au bout ». « Je ressens évidemment un pincement face à ce résultat très net, et j’avais imaginé un score un peu plus serré. Mais ce qui prime aujourd’hui, c’est la joie de savoir que notre parti a obtenu trois sièges à la Municipalité, et le soulagement d’être arrivée au bout de cette campagne », partage Cindy Joliat, comparant la période électorale à un marathon. La future municipale, qui se dit « moins politicienne que praticienne », se réjouit désormais de pouvoir se mettre au travail.

Selon le syndic Yvan Pahud, une date de séance sera fixée rapidement, afin que la future Municipalité puisse se rencontrer et discuter de la répartition des dicastères. S’agissant de la vice-syndicature, Cindy Joliat se dit d’ores et déjà intéressée.

La participation des électrices et électeurs s’est élevée ce 26 avril à 47,40 %, un taux quasiment similaire à celui du premier tour à la Municipalité du 8 mars dernier. Selon Eric Vuissoz, la grande majorité des votants se sont prononcés avant le week-end électoral. Un cinquième des enveloppes est arrivé entre le vendredi et le dimanche matin.