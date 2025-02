Yvan Pahud devient le nouveau syndic de Sainte-Croix

Yvan Pahud est élu tacitement comme Syndic de la commune de Sainte-Croix. Les municipaux Sylvain Fasola, présenté par le parti socialiste et les Verts, et Rachel Gueissaz, par le parti libéral-radical et les Verts libéraux, renoncent à poursuivre la course au second tour.

Surprise, mardi 11 février. Seule la liste d’Yvan Pahud ayant été déposée au Greffe municipal avant midi, le municipal et vice-syndic devient ainsi officiellement Syndic de Sainte-Croix.

Avec 817 voix pour Yvan Pahud, 636 voix pour Sylvain Fasola et 274 voix obtenues par Rachel Gueissaz, la majorité absolue n’était pas atteinte mais presque dimanche 9 février pour le premier tour des élections à la syndicature de Sainte-Croix. Un second tour se profilait donc, sans Rachel Gueissaz a priori, qui annonçait, dimanche déjà, se retirer de la course, sauf avis contraire de son parti, le PLR.

« L’écart est trop grand pour dire que j’ai une légitimité à me présenter au deuxième tour. Ce serait même totalement ridicule de se présenter dans ces conditions. Mes deux collègues sont deux très bons candidats. Donc pour ma part, j’aimerais leur laisser la place et c’est ce que je vais proposer à mon comité. J’espère qu’ils vont me suivre », expliquait la municipale dimanche. Réaliste sur ses chances de succès, son parti l’a donc finalement suivie et a renoncé à déposer sa liste mardi.

Retrait socialiste

Un peu plus inattendu est le retrait de la course de Sylvain Fasola. Arrivé deuxième, derrière Yvan Pahud avec une différence de 181 voix, le municipal admettait dimanche qu’il ne s’attendait pas à un écart aussi grand avec son adversaire politique UDC avec lequel il s’était souvent retrouvé au coude à coude lors de précédents scrutins.

S’il disait sa motivation intacte, le socialiste admettait dimanche dans les colonnes de 24 heures qu’il se retirerait de la course si ça ne tenait qu’à lui.

Mardi matin, son parti a finalement confirmé par un communiqué ne pas présenter de candidature pour le second tour.

« Cette décision est motivée par notre volonté de respecter le choix exprimé au premier tour par la population et de favoriser une gouvernance harmonieuse au sein de la Municipalité. »

Outre la préservation de l’harmonie, il y a, plus prosaïquement, les calculs politiciens. En effet, pas sûr que les voix obtenues par Rachel Gueissaz se seraient reportées sur Sylvain Fasola, au point de faire pencher la balance. Et puis, les élections pour la nouvelle législature approchent.

« La position du parti était plutôt de dire : c’est une bataille qu’on n’est pas sûr de remporter maintenant mais qu’on a plus de chances de remporter en 2026 », explique le municipal socialiste.

Préserver l’harmonie

L’élection d’Yvan Pahud, qui officiait comme vice-syndic, ne devrait ainsi pas trop chambouler la Municipalité, habituée à travailler dans une bonne entente collégiale. Rachel Gueissaz et Sylvain Fasola s’estiment heureux pour leur collègue et disent se réjouir de continuer à travailler avec lui pour l’intérêt de la commune.

De son côté, Yvan Pahud voit son élection au poste de Syndic comme un signe de reconnaissance pour son travail et un encouragement des citoyens de la commune. « Avec ce premier tour, on est passé devant le peuple. Je suis passé à quelques voix de l’élection majoritaire donc pour moi c’est assez clair que j’ai la confiance de la population pour être nommé chef d’orchestre de la commune ».

En parallèle à sa nouvelle activité de Syndic qu’il mènera en tout cas jusqu’aux prochaines élections législatives en 2026, Yvan Pahud conservera sa fonction de conseiller national.

Le taux de participation s’est élevé à 47,12% dans la commune pour cette élection.