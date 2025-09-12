Vide-greniers à Mauborget

Organisé par la Société de Développement de la localité, cet événement a attiré huit exposants, dont trois du village, cinq autres étaient inscrits mais ne sont pas venus !

Au départ, l’idée était de jumeler le vide-greniers avec un Rallye gourmand, organisé par les Amis du Ski-lift, malheureusement, le nombre d’inscriptions étant insuffisant, ce dernier a été annulé… Comme toujours, ce vide-greniers n’a pas fait exception, il y avait de tout, chacun ayant fait de la place à son domicile ! Les jouets, puzzles et livres pour enfants étaient les plus nombreux, des vêtements et chaussures tenaient également une bonne place.

Une initiative intéressante était le fait de créer un stand collectif pour les personnes ayant peu de matériel à vendre, ainsi regroupés, tous ces objets faisaient bonne figure à l’étal, qui aurait dû être tenu par les enfants du village, malheureusement absents ce dimanche. Néanmoins, Jacqueline et René Michod, qui se sont occupés de la vente, étaient contents, la recette étant d’ores et déjà réservée à l’organisation de la fête de Noël des enfants… Pour sa part, Guy Labarraque tenait également un stand dont la somme récoltée ira à l’organisation Médecins du Monde.

Les chineurs sont arrivés à l’heure de l’apéritif, devisant joyeusement au soleil en admirant le paysage somptueux de ce dimanche, tout en attendant l’heure du repas, saucisses grillées et salade de pommes de terre, puis desserts maison confectionnés par quelques dames dévouées, mentionnons que l’apéritif et le dessert étaient offerts, une crousille étant à disposition de ceux qui voulaient participer aux frais…

En début d’après-midi, les organisateurs se disaient satisfaits de la participation, et des visiteurs arrivaient encore pour flâner à travers ce sympathique petit marché et rencontrer des connaissances…