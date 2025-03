Vers une école supérieure en médiamatique

Une nouvelle filière de formation est en préparation à Sainte-Croix. Les titulaires d’un CFC de médiamaticien pourront suivre une formation en management des médias. Le cursus en emploi se déroulera sur trois ans.

Déjà implantée en Suisse alémanique, une filière de type École supérieure (ES) pour les médiamaticien.ne.s titulaires d’un CFC devrait voir le jour à la rentrée 2026 sur le site de Sainte-Croix, une première de ce côté-ci de la Sarine. C’est la bonne nouvelle glissée par le Conseiller d’État Frédéric Borloz, chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), lors de son passage au Carnaval de Sainte-Croix.

Lionel Eperon, directeur général de l’enseignement post-obligatoire (DGEP), dévoile les contours de cette nouvelle formation en management des médias qui s’adresse à des personnes en emploi. Elle comprend 3'600 heures de cours, réparties sur trois ans, en cours du soir et le samedi, dans les locaux de la Médiamatique du bâtiment Métiers 3, à Sainte-Croix. Le cursus doit encore être finalisé, et une partie des heures pourront être suivies en distanciel. Un minimum de quatorze élèves est requis pour ouvrir la première classe.

Directrice du CPNV, Oriane Cochand précise que la Médiamatique « dispose de locaux et d’équipements qui permettent de répondre aux besoins de la formation ES » en management des médias. Le plan d’études est au début de sa création, et il est trop tôt pour déterminer combien de professeurs interviendront pour cette nouvelle formation, « dont le coût annuel par classe est de l’ordre de 250'000 francs » complète Lionel Eperon, soit 750'000 francs pour les trois volées. Un enseignant de la filière médiamatique du CPNV a été nommé chef de projet.

Maintenir et développer

Sylvain Fasola, vice-syndic et municipal en charge du patrimoine, de la cohésion sociale, des écoles et de l’enfance réagit : « nous sommes très heureux de savoir que la filière médiamatique poursuit son développement, en donnant des possibilités de diplômes ES. Pour notre région c’est vraiment important de collaborer avec l’État et le CPNV afin de maintenir et développer le site de Sainte-Croix ».

La médiamatique avait vu le jour à Sainte-Croix en 1999-2000 grâce à l’ancien doyen Marcel Jubin. Et ce dernier est également à l’origine de la création d’une ES à Sainte-Croix. « C’est sous son décanat que l’analyse de faisabilité de la nouvelle filière a été menée», souligne Oriane Cochand.

Aujourd’hui à la retraite, mais toujours passionné, Marcel Jubin relève qu’il est déjà possible d’ obtenir un Bachelor en Ingénierie des médias à la HES à Yverdon, en suivant une formation à plein temps sur six semestres. « Dans une filière ES, les médiamaticien.nes. peuvent à la fois gagner leur vie en continuant à travailler à 80% tout en suivant une nouvelle formation. Pour moi, c’est un métier d’avenir », exprime-t-il en substance.

Déplacement écarté

L’annonce de l’ouverture de l’ École supérieure (ES) de médiamatique par le Conseiller d’État Frédéric Borloz, qui a validé le principe de cette formation, intervient environ un an après la décision de maintien de la filière médiamatique à Sainte-Croix. Elle accueille depuis 2017 240 à 250 étudiants répartis dans une quinzaine de classes high-tech, dans le bâtiment Métiers 3, érigé et financé par les deniers communaux. En 2022, il avait été question de la transférer éventuellement à Payerne, dans une École professionnelle à construire.

Suite à une interpellation déposée par les députés Jean-Franco Paillard, ancien syndic de Bullet, et Jean-Daniel Carrard, ancien syndic d’Yverdon-les-Bains, et cosignée par une quarantaine de députés, le Conseil d’État avait finalement décidé de ne pas déplacer une filière intriquée dans les structures économiques et sociales régionales, et qui aurait amputé le site sainte-crix du CPNV de la moitié de ses effectifs. En outre, les apprentis les plus jeunes bénéficient à Sainte-Croix d’un concept unique, les Habitats, qui offrent logement, activités diverses et encadrement.

Hasard du calendrier, c’est en ce début de semaine que le Grand Conseil prendra connaissance de la réponse du Conseil d’État à la motion de Jean-Franco Paillard et consorts.

« Hub » de formation duale

Ce n’est pas fortuit si cette nouvelle École supérieure voit le jour dans le canton de Vaud, souligne Lionel Eperon. Le directeur de la DGEP parle de véritable « hub » de formation duale, qui offre la possibilité de décrocher 180 CFC différents sur les 240 métiers répertoriés au niveau suisse. Aujourd’hui, le canton a la volonté de renforcer les filières supérieures dans les écoles publiques pour les titulaires de CFC. Et cette ES en management des médias s’inscrit parfaitement dans cette ligne.

Le directeur de la DGEP signale que la création d’une autre filière ES a été récemment décidée, en technologie verte du bâtiment, sur le site de formation professionnelle de Morges. Elle doit encore se faire connaître, bien que le marché connaisse une forte pénurie dans ce domaine.