Vers un nouveau SDIS au 1er janvier 2026

Les pompiers de la plaine de l’Orbe et ceux de Sainte-Croix/Pied de la Côte, qui font face à des difficultés semblables, s’organisent pour unir leurs forces, en particulier dans les domaines de la formation. Et un rapprochement administratif soulagera les cadres de milice dès le 1er janvier 2026.

« Les «SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte et de la Plaine de l’Orbe sont similaires », exprime en préambule le Lieutenant-colonel Cyril Guinchard, inspecteur-cantonal adjoint à l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), avant de retracer les étapes qui ont conduit à une demande d’adhésion des communes du Balcon du Jura, de Tévenon et de Grandevent à l’association de la plaine de l’Orbe. Cette dernière prendra effet au 1er janvier 2026. Si la population globale desservie par les deux services de défense incendie est plus importante dans la plaine de l’Orbe que sur le Balcon du Jura, « la taille des villes et des villages est assez semblable, tandis que la mentalité, l’organisation et la mission sont très proches », décrit Cyril Guinchard.

Les deux services du feu partagent aussi les mêmes problèmes. En 2023 déjà, leurs état-majors se sont confiés à une délégation de l’ECA : ils ont évoqué la charge qui pèse sur le personnel de milice, les exigences de plus en plus élevées, la difficulté de concilier vie privée, vie professionnelle et responsabilités au sein d’un état-major et, enfin, l’augmentation des tâches administratives. « Quand une telle demande vient du terrain, nous accompagnons les SDIS dans la recherche de solutions », assure Cyril Guinchard. « Nous avons senti que l’ECA était à l’écoute », émet de son côté le Major Allan Müller, commandant du SDIS de Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte. Il est membre du comité de pilotage (COPIL) formé de responsables des deux SDIS, de représentants de l’ECA et d’acteurs politiques. Ce COPIL a mandaté un bureau d’ingénieurs qui a tout d’abord planché sur la recherche de synergies.

Regroupement complet

Syndique de Tévenon, Aude Forand, membre du comité de pilotage, relève, ainsi qu’Allan Müller, que les deux entités ont déjà collaboré notamment dans le cadre du concours de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers en 2023 et 2024 en présentant une équipe composée de membres des deux SDIS. Diverses formations ont également eu lieu en commun, par exemple au sujet des interventions en présence de nouveaux animaux de compagnie (NAC). Le SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte a également pu bénéficier de l’expérience du SDIS Plaine de l’Orbe en lien avec l’utilisation de la lance perforante « cobra », dont le DPS d’Orbe a été équipé quelques mois avant son homologue sainte-crix. Aude Forand souligne aussi qu’il est du devoir des autorités politiques de « fournir un nombre suffisant de personnes pour assurer le service incendie ».

Selon les interlocuteurs du COPIL qui ont analysé l’étude du bureau d’ingénieurs mandaté, il est rapidement apparu qu’un regroupement complet faisait sens, via l’adhésion des communes du Sainte-Croix/ Pied-de-la-Côte à l’association intercommunale du SDIS Plaine de l’Orbe (SDISPO).

Sites actuels maintenus

Le 21 mai 2025, l’Association intercommunale du SDIS de la Plaine de l’Orbe a validé la lettre d’intention de quatre communes d’intégrer l’association, exprime en substance Dominique Vidmer, vice-président du comité de direction (CODIR). Les organes délibérants de Sainte-Croix, Bullet, Tévenon et Grandevent en décideront lors de leur assemblée de juin 2025. Mauborget n’est pour l’heure pas favorable, notamment en raison des critères de facturation des prestations de défense incendie, jugés « inéquitables » par Claude Roulet, syndic. « La responsabilité de la lutte contre le feu faisant partie des missions des communes, une solution devra être trouvée et un dialogue aura lieu en ce sens », précise Cyril Guinchard.

Le regroupement des SDIS permettra, notamment, de mutualiser l’administration et de centraliser l’organisation de la formation. Le futur SDIS pourra également compter sur un réservoir plus important de personnes susceptibles de s’investir en tant que cadres. « Au niveau de la population, rien ne va changer », assure la syndique de Tévenon. Le processus de regroupement maintient les sites actuels et comptera des organes d’intervention à Orbe, Sainte-Croix, Tévenon, Chavornay, Croy et Baulmes.

Dans le domaine financier, les communes « du haut » ont payé 48,90 fr. par habitant pour leur service du feu en 2024. Celles « du bas » sont à 43,18 fr. par habitant, calculé avec une pondération à 50% au prorata du nombre d’habitants et à 50% sur la valeur du point d’impôt. Une contribution d’adhésion par habitant est envisagée pour les communes du haut, selon le préavis communal.

Un seul état-major

Le nouveau corps s’appellera Service Défense Incendie et Secours du Jura Vaudois (SDISJV). Il sera commandé par le Major instructeur Pascal Livet, (SDISPO) à la tête d’un état-major commun à l’ensemble du SDISJV. De son côté, le Major Allan Müller, actuel commandant du SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte, engagé à l’ECA depuis le 1er février 2025 en tant qu’adjoint au responsable de la formation cantonale des sapeurs-pompiers, avait annoncé à ce moment-là qu’il quitterait son commandement à la fin de cette année, cette fonction étant incompatible avec son nouvel emploi.