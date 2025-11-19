Il y a près de 60 ans, des pionniers créaient la piscine des Replans, un projet visionnaire pour l’époque. Le même esprit innovant a permis la pose de la première pierre du projet Alti’Loisirs qui combine la baignade avec des sensations fortes et la possibilité de se restaurer dans un cadre de verdure.

L’offre de loisirs sur le Balcon du Jura s’apprête à faire « un sacré bond en avant. Elle démontre qu’il est possible d’allier plaisir, durabilité et développement de l’économie locale dans une perspective de tourisme quatre saisons». La Conseillère d’état Isabelle Moret s’est exprimée ainsi jeudi dernier, lors de la pose symbolique de la première pierre du projet Alti’Loisirs, sur le site de la Piscine des Replans à Sainte-Croix. Soleil radieux et température douce étaient au diapason d’une ambiance empreinte de fierté d’arriver à une phase concrète de ce « projet qui m’a occupé depuis plus de deux ans », a relevé l’architecte Olivier Troyon. (voir ci-dessous).

Pour les édiles communaux, l’aventure a commencé bien avant. Syndic de Sainte-Croix, Yvan Pahud a évoqué « près de dix ans de travail, de réflexions, de débats, de séances et de persévérance pour voir ce rêve prendre forme ». Fabienne Dégailler, syndique de Bullet, a rappelé une première demande de crédit d’étude en 2017, pour la rénovation des bâtiments et de la piscine. Mais valait-il la peine d’investir pour une ouverture de quelques mois par an seulement ? Ou voir plus grand, plus loin et innover ? C’est cette dernière option qui a été choisie, avec l’ajout d’un parc de loisirs dans l’enceinte de la piscine. « Nous sommes passés à une vision ambitieuse et moderne : un lieu de détente, de nature et de sensations fortes, tout au long de l’année », a développé Yvan Pahud.

Bonne fée

En manteau rose, la Conseillère d’Etat Isabelle Moret avait tout de la bonne fée, sa présence symbolisant un soutien des pouvoirs publics à hauteur de 7,4 millions de francs, la moitié provenant du fond LADE (loi sur le développement économique et loi fédérale sur la politique régionale). L’autre moitié consistant en un prêt sans intérêt sur 25 ans. Le coût total du projet est de 10,7 millions. Les deux communes assument la rénovation de la piscine et des infrastructures, tandis que la société Alti’Loisirs portée par les Frères Gasser s’engage à réaliser le parc de loisirs, (près de 2 millions) en vue d’une ouverture, selon le planning actuel, pour la saison estivale 2027.

La clé du complexe

Auteur du projet, Olivier Troyon directeur technique des Ateliers d’Architecture SA à Sainte-Croix, a dessiné une structure simple et fonctionnelle, réalisée en bois suisse et même local, labelisée Minergie P Eco. Le toit à un pan, qui sera couvert de 430 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, épouse la pente naturelle du terrain, limitant son impact visuel. Les espaces publics sont orientés au sud, dont le restaurant situé dans l’aile ouest, prolongée par un avant-toit qui abrite la terrasse. Les locaux de service se trouvent au nord et sont semi-enterrés.

Une ouverture centrale, côté sud, est « la clé du complexe » selon Olivier Troyon. Elle permet d’une part un accès direct et libre aux client.e.s du restaurant. Le flux des amateurs de baignade et/ou d’adrénaline, s’arrête à la caisse dans ce même espace. De là, les premiers se dirigent vers les vestiaires et ressortent au niveau des bassins. Tandis que les seconds empruntent une coursive pour se diriger vers l’esplanade de jeux.

Récolte de l’eau de pluie

Cachés sous le solarium qui disposera, comme le restaurant, d’une vue dégagée sur la plaine et les Alpes, les locaux techniques abriteront le chauffage de l’eau par pompe à chaleur alimentée par de l’énergie solaire, un atelier d’entretien et le système de traitement de l’eau. Calculée sur la fréquentation effective des bassins, la gestion « intelligente » de la régénération de l’eau ne mobilisera qu’une personne pour la manutention et le renouvellement des produits chimiques.

L’eau de pluie récoltée sur le toit sera stockée dans une cuve de 20 mètres cubes et alimentera les sanitaires ainsi que les robinets extérieurs de nettoyage et d’arrosage. Une question reste en suspens, celle de la couverture de la piscine, demandée par le canton. Une exigence à laquelle les promoteurs voudraient se soustraire, l’énergie utilisée pour chauffer l’eau étant entièrement de source renouvelable, exprime Yvan Pahud.