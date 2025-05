Une seconde édition pleine de promesses

Cinq artistes sont à l’affiche de la seconde édition du Mad Mountain Festival, qui se déroulera le samedi 23 août 2025 au Centre Sportif des Champs de la Joux. Les organisateurs espèrent une fréquentation de 1’200 personnes.

Accueillir les artistes comme des amis, en toute authenticité, avec des attentions et un espace qui leur permette de partager des moments conviviaux c’est, déjà, la marque de fabrique des organisateurs du Mad Mountain Festival, lancé pour la première fois en 2023 à Sainte-Croix. Rencontré à trois mois de l’événement, Luca Perrenoud, l’un des organisateurs, est ravi de la programmation du Festival qui se déroulera le samedi 23 août 2025 au Centre Sportif des Champs de la Joux. Comme lors de la première édition, la tonalité sera pop-rock de l’ouverture à minuit, et électro ensuite, jusqu’à l’aube, avec une tête d’affiche, le DJ français Laurent Wolf, 54 ans, un habitué des clubs du monde entier. Avec David Guetta et Bob Sinclar, il a contribué à faire de l’électro un genre musical à part entière. Quelques titres connus : « No Stress », « Saxo » ou encore «Wah my World ». Depuis l’an dernier, Laurent Wolf s’est lancé dans le mixage audio et vidéo en même temps, notamment pour un spectacle qui s’est déroulé le 21 mars 2023 au Zénith, à Paris.



De l’aveu de Luca Perrenoud, il a été très facile de boucler la programmation avec le schéma de départ qui comprend impérativement, un.e artiste suisse et un.e artiste (ou groupe) de la région. Les choix des stars de la première édition, comme Joya Marleen, ont permis de nouer des contacts positifs avec des agences, qui à leur tour ont parlé en bien du festival. Les connaissances pointues de Gianni Fabbri, responsable de la programmation ont fait le reste pour trouver des musiciens de talent avec lesquels il était possible d’allier rêves et contraintes économiques, le budget du festival n’excédant pas 25’000 francs pour l’ensemble des groupes.

« L’essence et la magie »

Les organisateurs ont porté leur choix sur le duo « Marzella », contraction de Marzia et Ella, deux jeunes autrices-compositrices-interprètes vaudoises qui ont sorti leur premier EP en 2013 et ont, depuis, baladé leur style folk-acoustique sur bien des scènes européennes.

L’espoir de la musique Veronica Fusaro, 28 ans, est programmée en deuxième position. La jeune artiste au style pop alternative mâtiné de soul et de rock, s’est produite, entre autres, sur la scène libre du Montreux Jazz. Elle avait été présentée ainsi : « Veronica Fusaro représente à elle seule tout ce qui fait l’essence et la magie d’un concert live : de bonnes chansons, une voix inoubliable et un charisme envoûtant ».

Egalement à l’affiche du Mad Mountain Festival, le groupe écossais « Gallus », cinq musiciens qui ont été décorés lors des Scottish Alternatives Music Awards en 2022, en tournée avec leur premier album. Pour décrire les performances scéniques de Barry Dolan, voix, Eamon Ewins et Gian Luca Bernacchi à la guitare, Paul Ewins, batterie/voix et Matt McGoldrick, basse, les critiques ne font pas dans la dentelle : « concerts électrisants » ou « live bruyant et cahotique », « satire », etc. Ces gaillards qui se surnomment eux-mêmes « Big Dumb Idiots », littéralement « grands idiots stupides », ont brillé en première partie du célèbre groupe de rock alternatif Billy Clyro.

Les organisateurs ont également choisi Deba Montana, prince des nuits lausannoises, figure emblématique de la scène musicale, qui a côtoyé la jet set mais se régale aussi en animant des soirées vintage. C’est lui qui emmènera les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

Chaque artiste a ses desiderata, mais cela reste du domaine du raisonnable, pas de caprices de stars, relève Luca Perrenoud. Mais il l’a constaté lors de la première édition, ce qu’ils préfèrent et ne trouvent pas partout, c’est de disposer d’un lieu où se rencontrer entre musiciens. « Cela crée une atmosphère assez cool, que les artistes disent ne pas trouver forcément dans les grands festivals ».

Sur place, le public disposera de bars et de food trucks, avec des animations en extérieur également.

C. Dubois