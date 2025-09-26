Une réorganisation de l’accueil de jour

Le Conseil communal se prononcera le 6 octobre sur un changement de gouvernance de l’accueil de jour des jeunes enfants, impliquant la reprise du personnel des diverses structures du Balcon et de Baulmes par la commune de Sainte-Croix. Un nouveau poste de chef.fe de service sera créé.

Lors de la création du réseau d’accueil de jour des jeunes enfants de Sainte-Croix-Bullet-Mauborget, en 2009, les exigences cantonales étaient moins élevées qu’aujourd’hui, évoque en substance Sylvain Fasola, vice-syndic et municipal en charge de la cohésion sociale, de l’enfance, des écoles et des bâtiments. Aujourd’hui, le réseau d’accueil de jour du secteur Sainte-Croix-Bullet-Mauborget, (5957 habitants, dont 591 enfants) ne bénéficie que d’une reconnaissance conditionnelle par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). Il en est de même pour le réseau d’accueil de Baulmes et Vuiteboeuf (1777 habitants dont 240 enfants) et sa structure d’accueil Les Géants, gérée par la Commune de Baulmes. Sans leur professionnalisation, les deux réseaux pourraient perdre tout ou partie des 720’000 francs annuels versés par le canton pour le personnel pédagogique qu’ils emploient.

Dès lors, deux solutions s’offraient aux cinq communes qui forment déjà un groupement scolaire, via une entente intercommunale qui confie la gestion et les responsabilités de ce domaine à la commune centre de Sainte-Croix. Soit rejoindre un des 35 réseaux existants du canton qui remplissent les critères, celui d’Yverdon par exemple. Ou, ce qui a été préféré, prendre des mesures pour fusionner et professionnaliser leurs structures d’accueil. À deux, leur population se rapproche suffisamment des 10’000 habitants préconisés par la FAJE pour maintenir le subventionnement de 720’000 francs, et ce pour autant que les réseaux déposent un plan d’intention de remédier à diverses carences d’ici la fin de cette année 2025.

Nouveau service

Un mandat a été confié avant l’été à Sylvie Lacoste, ancienne directrice de la FAJE, pour accompagner les communes vers une nouvelle gouvernance de l’accueil de jour. Ce mandat est supervisé par un comité de pilotage composé de deux représentants par commune. Après étude de diverses variantes présentées dans le préavis 25-13, un consensus s’est dégagé en faveur de la création d’un nouveau service au sein de la Commune de Sainte-Croix, en charge de l’accueil de jour de la petite enfance et des questions scolaires. Doté de 2 à 3 équivalents plein temps – la question n‘est pas tranchée – il reprendrait la gestion du personnel des Trolls en tablier bleu (Sainte-Croix), ainsi que des Géants (Baulmes). Ce qui représente environ cinquante contrats pour 40 EPT qui seraient transférés à l’administration communale. L’Association Les Trolls serait alors dissoute.

Le 6 octobre, les membres du Conseil communal se prononceront sur quatre points : 1) autoriser la Municipalité à fusionner la gestion scolaire et l’accueil de jour, en regroupant les cinq communes de Sainte-Croix, Bullet, Mauborget, Baulmes et Vuiteboeuf. 2) Reprendre le personnel des structures d’accueil des Trolls et des Géants au sein de l’administration communale. 3) Créer un service intercommunal de la Jeunesse, des écoles et de la cohésion sociale. 4) inscrire dans le budget 2025 les charges inhérentes à l’engagement du personnel nécessaire, soit un chef de service, un poste qui serait liée au Greffe, et à la reprise du personnel des structures d’accueil précitées, dès le mois d’août 2026.

Les autres communes concernées devront, pour leur part, valider les contrats de prestation qui précisent les modalités de fonctionnement et de répartition des charges à terme.