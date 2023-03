Une promotion et un titre de champion vaudois

Samedi de fête pour le volley-ball club Sainte-Croix qui a célébré la promotion en deuxième ligue avec, à la clé, le titre de champion vaudois de troisième ligue de l’équipe masculine, mais aussi les victoires de ses deux formations féminines.

L’équipe masculine se devait d’obtenir au minimum un point contre La Côte pour s’assurer le titre de champion vaudois. Mais l’adversaire, qui lui avait infligé leur première défaite de l’exercice, était venu dans l’espoir de rééditer sa performance. Sans doute un peu crispés, les Sainte-Crix avaient de la peine à entrer dans la partie et avaient de la difficulté à contrer les attaques des visiteurs qui remportaient logiquement la première manche.

Après le changement de camp, les joueurs de l’entraîneur Vincent Duvoisin montraient un tout autre visage et prenaient d’emblée un certain avantage qu’ils allaient maintenir tout au long de la manche. Ils ont d’ailleurs conclu cette dernière sur leur deuxième balle de set. Profitant de la baisse de régime des joueurs de La Côte, les locaux enfonçaient encore un peu plus le clou et remportaient la troisième manche avec six points d’avance. Avec deux sets gagnés, ils glanaient le point qui leur manquait pour s’assurer du titre de champion vaudois.

Le titre dans la poche, ils auraient pu finir la rencontre en dilettante. Mais, devant leurs fidèles supporters, ils voulaient finir en beauté, ce qu’ils firent avec maestria au terme d’une belle partie où l’on a apprécié le jeu présenté par les deux formations. Par contre, le public aurait bien aimé voir ses joueurs recevoir leur médaille, mais les instances de l’Association vaudoise ont préféré les remettre (dans l’anonymat ?) lors du dernier match qui s’est déroulé hier soir au Mont. Dommage.

Les filles victorieuses

Les deux équipes féminines ont remporté leur rencontre samedi, par trois sets à zéro. La formation de deuxième ligue en disposant, dans sa salle d’Ecublens où elle n’a été mise en danger que lors du troisième set, où elle a dû se serrer les coudes pour l’emporter. Par contre, lundi soir, elle a manqué de ressources pour contrer La Côte.

La bonne surprise est venue de la seconde garniture qui est revenue gagnante de son déplacement à Sugnens/Cugy, pourtant classée au troisième rang du classement. Un succès qui ne souffre d’aucune discussion, puisque le team dirigé par Jean-Marc Sueur a dominé les trois manches avec beaucoup de marge.