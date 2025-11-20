Une piste pour rouvrir le Chasseron

La commune de Bullet et Armasuisse s’accordent sur une servitude de passage qui permettrait l’exploitation du restaurant du Chasseron dès l’été 2026 et pendant quatre ans, le temps de trouver une solution pérenne.

Le Conseil communal de Bullet tient le sort de l’Hôtel-restaurant du Chasseron, lieu emblématique du Balcon du Jura, entre ses mains. Le 15 décembre prochain, il sera invité à se pencher sur un préavis de principe qui permettrait une réouverture de l’établissement pour la saison d’été 2026.



La solution, « qui tient compte des intérêts de toutes les parties », souligne la syndique Fabienne Dégailler, repose sur une convention négociée entre la Commune de Bullet et Armasuisse, propriétaire de l’établissement. Elle porte sur la signature d’une servitude de passage pour une durée de quatre ans. Cette convention autorisera la commune à traiter avec un potentiel repreneur, déjà connu, au fait des discussions en cours et qui se rendra disponible dans les temps. Une vision locale permet à la Municipalité de dire qu’il n’y aura pas de travaux conséquents à prévoir en vue de la réouverture, les fenêtres, le chauffage et le tableau électrique, entre autres, ayant été remplacés ces dernières années. Le coût de la conclusion de la servitude sera reporté sur le loyer, fixe, du repreneur.



Si ce scénario aboutit, les astres seront alignés, et le Chasseron réouvrira en mai-juin 2026. La commune aura alors quatre ans pour préparer une convention avec Armasuisse portant sur un Droit distinct et permanent (DDP), qui incluerait l’achat du bâtiment. Contrairement à la servitude, incessible, le DDP est cessible et l’achat du bâtiment par la commune pourrait être suivi d’une revente.



Il faudra auparavant établir la valeur de l’immeuble. L’armée est autorisée à ne pas assurer ses bâtiments à l’ECA, et ce dernier vient d’être sollicitée par la Commune pour venir estimer le bâtiment.



En 2023, Armasuisse s’était approchée de la commune pour proposer l’achat de son bâtiment. Cette dernière, en négociation pour la vente de l’hôtel des Planets, avait alors refusé.



Pour mémoire, l’hôtel du Chasseron est fermé depuis le 30 septembre, suite au souhait exprimé en 2024 par l’exploitant Nicolas Blanchard, de ne pas solliciter un nouveau bail à l’échéance des dix ans passés aux commandes de l’établissement. Dans les derniers temps de son activité, il avait souhaité poursuivre mais le propriétaire n’est pas entré en matière et une décision de fermeture est tombée.



Les réactions politiques et médiatiques avaient alors fusé. Les autorités des communes de Sainte-Croix et de Bullet ont obtenu l’ouverture de discussions avec Armasuisse, pour défendre l’activité de ce fleuron de l’activité touristique, qui est également cher au cœur des habitants du Balcon.