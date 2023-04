Une nouvelle opération Coup de balai menée avec succès à Bullet

Malgré une météo maussade, la journée Coup de Balai a eu lieu samedi 1er avril à Bullet. L’occasion pour une quarantaine de volontaires de se rassembler dans la bonne humeur pour rendre service à l’environnement.

Dès 8h30, au dépôt communal de Bullet, un café-croissant attendait la vingtaine d’adultes, et tout autant d’enfants, qui ont bravé la pluie-neige pour participer à la traditionnelle opération Coup de balai. Organisée dans plusieurs région en Suisse, celle-ci invite les citoyens à retrousser leurs manches pour ramasser des déchets de toute sorte.

Après avoir pris des forces et s’être réchauffés avant d’affronter les éléments, une dizaine d’équipes s’est répartie dans différentes zones de nettoyage, notamment le centre des villages des Rasses, de Bullet et des Cluds. En raison de la météo, les bénévoles ont été limités dans leur ramassage et ne sont pas montés au-dessus de 1’100 mètres, au risque de se retrouver dans la neige, a indiqué Patrice Jaquier, municipal de Bullet et responsable de l’événement. « Généralement, on va plus ou moins jusqu’au Chasseron, parce que c’est là où il y a les infrastructures touristiques que l’on trouve le plus de déchets ». Cette année, seul le pourtour des remontées mécaniques des Rasses a donc pu être nettoyé, ainsi que quelques zones d’activités connues pour accumuler les déchets liés à l’activité touristique, telles que les Cluds où se trouve un endroit où les gens font du bob.

Moins de déchets

« Notre impression, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de déchets », rapporte Patrice Jaquier, qui explique cela par la courte saison hivernale et donc touristique. Le municipal décrit, amusé, que les volontaires sont finalement déçus s’ils ne trouvent pas de déchets sur leur zone à ramasser. C’est finalement tout de même un bon container de mouchoirs, papiers, mégots et bouteilles qui a pu être rempli. Des casseroles, ainsi que trois pneus ont également été trouvés en bordure de forêt.

La matinée s’est terminée par un repas chaud, préparé et servi par la Municipalité qui a participé à l’organisation. Patrice Jaquier relève que l’événement attire principalement les mêmes volontaires d’année en année, certains en faisant même une activité familiale. L’opération constitue également une bonne occasion pour les habitants de se retrouver autour d’une activité conviviale et bénéfique pour l’environnement.