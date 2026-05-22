Une nouvelle dynamique familiale à trois

La fromagerie Tyrode à L’Auberson fête cette année ses vingt-cinq ans d’existence et entame un nouveau chapitre avec l’arrivée dans l’entreprise d’Arthur Tyrode, qui termine son brevet fédéral et prend des responsabilités dans la production. Bénédicte, Vincent et Arthur Tyrode évoquent cette nouvelle aventure.

Vingt-cinq ans : une génération. Lorsque Bénédicte et Vincent Tyrode, tous deux fromagers, s’installent à L’Auberson en 2001, animés d’une véritable passion pour leur métier et d’un esprit d’entrepreneurs, ils ne s’imaginaient pas forcément, un quart de siècle plus tard, avoir conçu et réalisé une fromagerie de pointe, pour produire le meilleur du Gruyère AOP, du Vacherin Mont d’Or AOP et de spécialités locales comme la Tomme de l’Auberson ou le Secret des Montagnes. La cinquantaine à peine dépassée, le couple peut déjà compter sur l’appui de leur fils Arthur, qui termine ce mois son brevet fédéral de fromager.

À presque 22 ans, le longiligne jeune homme aux yeux bleus confie qu’il a baigné dans l’activité familiale depuis tout petit. Ses parents se souviennent qu’à quatre ans, il aidait déjà à la fabrication d’une meule de Contrebandier lors du Festival des Terroirs sans frontières, et que cette manifestation était une fête pour lui, « juste derrière Noël », évoque sa maman. En fin de scolarité, Arthur s’imagine d’abord en paysagiste, maçon, ou dans un autre métier manuel. Il effectue différents stages, mais au moment de choisir un apprentissage, il écoute son cœur et opte pour celui de technologue du lait. Une formation qu’il suivra d’abord à la Côte-aux-Fées, puis à Saint-Imier où il obtiendra son CFC. Avant de rejoindre l’entreprise familiale tout en poursuivant son cursus, qui inclura sans doute une maîtrise fédérale par la suite.

Trouver sa place

La nouvelle dynamique à trois impose que chacun trouve sa place à la tête de l’entreprise, et qu’un équilibre se recrée. Bénédicte Tyrode garde ses prérogatives de responsable des ressources humaines – la fromagerie compte 12 employés, jusqu’à 30 en période de fabrication du vacherin Mont d’Or. Une fonction délicate et primordiale.

Bénédicte Tyrode gère également le magasin qu’elle a achalandé et développé en ajoutant à la palette maison des produits du terroir, mais également des articles cadeaux en lien avec l’élevage et l’activité de la région. Au départ, cette offre complémentaire était pensée pour les gens de passage, mais les locaux apprécient aujourd’hui de pouvoir acheter des petits cadeaux, ou se faire plaisir. Et c’est cette clientèle locale qui a été gâtée pour marquer le 25e anniversaire, par un rabais à la même hauteur sur les produits maison pendant une semaine au début mai, un petit cadeau ainsi qu’un concours.

L’automate accessible 24 heures sur 24 depuis quatre ans à l’entrée de la fromagerie est également sous la responsabilité de Bénédicte Tyrode. « Il est fréquenté davantage chaque mois, et attire une clientèle complémentaire, qui ne viendrait pas forcément au magasin », note la responsable. Les habitudes de consommation ont changé, acheter un mélange pour fondue à minuit n’a plus rien d’insolite aujourd’hui.