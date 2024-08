Une invitation à l’optimisme et à l’audace

L’esprit de solidarité et d’ouverture au monde était au cœur des allocutions des orateurs de la Fête du 1er août à Sainte-Croix. Un brunch convivial a réuni entre 500 et 600 participants.

« Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port ! ». Toutes proportions gardées, cette tirade de Don Rodrigue dans le Cid de Corneille illustre bien le déroulement de la manifestation du 1er août, célébrée dans les rues de Sainte-Croix et sur le préau du collège de la Gare, jeudi dernier. Après la Diane matinale, où une dizaine de valeureux musiciens de l’Union Instrumentale avaient tiré les Sainte-Crix de leur sommeil en divers points du village, les effectifs du corps de musique avaient plus que doublé pour l’hommage rendu devant le Monument aux Morts, à l’avenue des Alpes. Les musiciens se sont ensuite mis en marche, aux ordres de leur sous-directeur Dylan Magnin, derrière leur porte-drapeau Alain Jeanmonod, présent pour la 25e fois d’affilée à cette fonction lors du 1er août. Tandis que Steeve Lin portait l’emblème de la commune, accompagné de sa fille, Chloé-Rose, 6 ans, qui s’appliquait à marcher au pas. « C’était trop bien », souriait la petite à l’arrivée du cortège au préau du collège de la Gare. Derrière les musiciens et quelques officiels, les spectateurs avaient emboîté le pas au cortège.

À destination, ils ont vite été rejoints par des centaines d’autres. Le public a rapidement débordé de la douzaine de tables alignées sous la cantine, d’autres ont été montées, les murets et les escaliers ont accueilli du monde et il y avait encore de la place à l’intérieur : « Nous avons accueilli entre 500 et 600 personnes », notait Éric Vuissoz, vice-président de l’Association des Intérêts de Sainte-Croix (ADIS). Elle organisait la manifestation avec des employés communaux et de nombreux renforts, dont les bénévoles des Cartons du Cœur, au service d’un buffet généreux préparé par neuf artisans de bouche de la commune. Un buffet qui n’a recueilli que des éloges de la part des convives qui ne boudaient pas leur plaisir, dans une température agréable, et alors que les orages attendus se sont détournés. « Un succès total », se réjouissait Éric Vuissoz, qui signale qu’il n’est presque rien resté du buffet, et que les petits pains du 1er août ont été offerts par l’association vaudoise des boulangers-pâtissiers-confiseurs.

Valeurs pertinentes

L’esprit de solidarité et d’ouverture au monde a été au cœur des discours des différents intervenants lors de la partie officielle. Au nom des Églises, le curé Philippe Baudet a cité le préambule de la Constitution fédérale, évoquant le renouvellement de l’alliance entre le peuple et les cantons suisses pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix. « Une alliance qui ne se limite pas à des privilèges, mais aussi à notre devoir d’assumer nos responsabilités envers les générations futures et envers la Création, en restant attentif à la biodiversité, un don de Dieu qui nous a été confié », a-t-il notamment souligné.

De son côté Patrice Bez, président du Conseil communal, a évoqué les valeurs qui ont façonné la Suisse, la liberté, la justice et la solidarité, « plus que jamais pertinentes dans notre monde moderne ». Parmi les thèmes évoqués qui lui tiennent à cœur, il a souligné l’instruction publique : « ce n’est que si nous parvenons à donner aux enfants et aux jeunes des différentes couches sociales une formation solide et pratique que nous serons en mesure de conduire notre pays vers un avenir prometteur ». Le président du Conseil communal a abordé des thèmes politiques, comme l’égalité par l’imposition individuelle, l’acceptation de la 13e rente AVS dès 2026. Citant les défis à venir, il a évoqué l’armée « qui doit être rééquipée de toute urgence ».

Optimisme et audace

Invitée, la conseillère d’État Valérie Dittli a relevé le plaisir qu’elle avait eu à participer au carnaval de Sainte-Croix. Plus sérieusement, elle a souligné que « nous avons perdu la stabilité vécue ces dernières 60 à 80 années. Il faut prendre en compte cette nouvelle réalité et faire le choix de s’adapter, évoluer et changer. Et cela demande de l’optimisme face aux défis économiques, environnementaux et sociaux », a-t-elle enjoint. Citant l’exemple d’Uri, Schwytz et Unterwald qui ont conclu un pacte pour constituer une alliance et protéger leurs frontières, elle a souligné qu’eux « avaient osé faire les choses différemment ». « L’histoire est faite de défis relevés et de progrès accomplis grâce à l’optimisme et à l’audace de ceux qui nous ont précédés ». Elle a invité chacun à cultiver l’optimisme et l’audace dans la vie quotidienne, la famille, le travail, l’engagement associatif, politique, sportif et même les loisirs.

Les nombreux convives étaient également unanimes à saluer la prestation de l’Union Instrumentale, qui a enchaîné les marches et autres pièces de son répertoire, avec Loïc Sébille à la baguette. Huit jeunes du Lokomotiv Unihockey Club ont tenu le bar avec le sourire, même quand les machines à café ont renâclé. Le public s’est dispersé au milieu de l’après-midi et les jeux de plaquettes ont connu une affluence quelque peu modeste, a constaté Ian Clot.