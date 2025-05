Jura Swiss Trail 2025 : la rigueur d’un vrai trail, la chaleur d’une communauté

Baulmes, 3 mai 2025. Sur les hauteurs du Nord vaudois, là où les reliefs accrochent le ciel, 1’140 coureurs se sont élancés, prêts à affronter un défi aussi physique qu’émotionnel, le Jura Swiss Trail.

Du compétiteur aguerri au novice motivé, du passionné local au visiteur curieux, tous animés par la même quête : celle du mouvement en pleine nature, au rythme des crêtes du Jura. La sixième édition du Jura Swiss Trail a tenu ses promesses, portée par une météo exceptionnellement clémente, un terrain exigeant, et une organisation fidèle à son esprit d’origine : rigoureuse, engagée, profondément humaine.

Créée en 2019, la course s’est imposée comme un rendez-vous incontournable du calendrier romand. « Notre volonté, c’est de faire découvrir ou redécouvrir des sentiers que nous aimons profondément. Le Suchet, les Aiguilles, le Chasseron : ces montagnes sont notre terrain d’entraînement depuis toujours », explique Steve Beati, président du comité d’organisation. Le parcours Cabri (19 km), faisait déjà figure de référence régionale avant même la naissance officielle de la course.

Aujourd’hui encore, l’ancrage local est fort. « Le Jura Swiss Trail, c’est une course de quartier dans l’âme, mais avec une exigence de montagne », résume Steve Beati. La majorité des participants viennent du Nord vaudois, rejoints par quelques Valaisans – leurs sommets étant encore enneigés au printemps – des Suisses allemands et des coureurs étrangers. Mais tous parmi les 1’140 participants inscrits cette année, fidèles ou nouveaux venus, sont là pour courir un parcours emblématique, ancré dans leur mémoire, dans leur saison, presque dans leurs muscles. Un itinéraire qu’ils retrouvent chaque année comme un rendez-vous essentiel.

L’édition 2025 a affiché complet depuis un mois. « On n’a jamais eu une édition aussi chaude. C’est presque l’été sur les crêtes », se réjouit-il.

Et pour que la magie opère, plus d’une centaine de bénévoles veillent à la fluidité de l’organisation : signalisation, accueil, sécurité, logistique. Sans eux, pas de course. Leur engagement fait aussi la grandeur de l’événement.

Une course pensée pour l’endurance… et pour l’exigence

Qu’on ne s’y trompe pas : le Jura Swiss Trail est une véritable course de montagne, rude, authentique. Elle se court en autosuffisance, sans confort superflu. « Ce n’est pas une épreuve formatée. Ici, tu dois être autonome : ton eau, ta nourriture, ton matériel. Entre les Avattes et la Cruchaude, c’est 14 kilomètres sans aucun ravitaillement. C’est ça aussi, le trail », insiste Steve Beati.

Avec un dénivelé cumulé qui grimpe vite et des pentes techniques, même les coureurs expérimentés y laissent de l’énergie. Le tronçon sans ravitaillement représente plus de deux heures et demie d’effort soutenu – une portion redoutable pour les jambes, le souffle, et la gestion mentale. Le Jura Trail est une porte d’entrée vers les longues distances, une initiation sérieuse à l’univers de l’ultra-trail. Pas de course aseptisée ici : le parcours impose ses règles, et la montagne fait le reste. Mais c’est aussi une discipline accessible, où chacun peut aller à son rythme, sans chrono à viser, mais avec un sommet à atteindre.

Le trail au féminin : un engagement concret, une vision assumée

Depuis sa création, le Jura Swiss Trail met un point d’honneur à valoriser les femmes dans le trail. « Dès la première édition, on a voulu donner une vraie visibilité aux femmes. Chaque année, on choisit une ambassadrice locale, en qui on croit fort. Une coureuse qui représente l’avenir », explique Steve Beati. Ce choix n’est pas symbolique : c’est un engagement concret, reconduit chaque année.

En 2025, c’est Kelly Rebeaud, membre du Team SummitPush, qui incarne cette vision. Athlète complète, passionnée par l’effort en pleine nature, elle s’illustre autant par ses résultats que par sa capacité à transmettre une passion sincère et joyeuse. Elle n’a pas seulement prêté son nom à l’événement – elle l’a inspiré. Elle incarne aussi un certain esprit du trail, intime, engagé et libre.